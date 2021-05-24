Basketbol'a Acıbadem Sponsorluğu!

Fenerbahçe’ erkek basketbol şubesinde önümüzdeki seneyle birlikte isim sponsoru olacak kurumun kimliğinin belli olduğu öğrenildi. Bilgilere göre 2 yılı aşkın süredir Erkek basketbol takımının isim sponsorluğu yapan Başkan Ali Koç’un Yönetim kurulu Başkanlığını yürüttüğü Koç Holding bünyesinde olan Beko ile olan sözleşme 16 Haziran’da sona eriyor.

Eski isimler yine devreye giriyor

Sona erecek sponsorlukla birlikte yeni sponsorluğun Beko yerine geçmiş dönemlerde Fenerbahçe başkan adayı olan ve dönem dönem yönetim kurulunda da bulunan Acıbadem Sağlık Grubu CEO’su Mehmet Ali Aydınlar ile yapılması bekleniyor. Aydınlar’ın Geçtiğimiz dönemlerde voleybol’a da katkıları da hem ülke hem de Avrupa açısından takımı iyi noktalara getiren kadroların oluşmasını sağlamıştı.