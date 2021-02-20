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Basketbol uzatmaları bahise dahil mi? Nesine iddia baskette uzatmalar dahil mi?

Bildiğiniz üzere normalde oynadığınız bahiste uzatmalar dahil edilmiyor. Ancak konu basketbola geldiğinde durum değişiklik gösteriyor. Konu ile ilgili tüm bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır.

20 Şubat 2021 Cumartesi 17:43
Basketbol uzatmaları bahise dahil mi? Nesine iddia baskette uzatmalar dahil mi?
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Bir basketbol maçı uzatmaya giderse eğer yaptığınız bahis uzatma sonucunu da kapsayacaktır. Değerlendirmesi buna göre yapılacaktır. Yeni dönemde, basketbol maçları için iddialarda değişiklik yapıldı.

Eskiden maç uzatmaya gittiği zaman sonucu yaptığınız kuponu etkilememekteydi. Lakin gelen yeni kurallara göre artık yaptığınız bahis maçın uzatma sonuçlarını da kapsayacaktır.

 

Önek vermek gerekir ise;

Uzatmasız biten bir maç 80-80 ile bitmiş ve üst seçenek olarak da 160,5 yazmışsanız, maç uzatmalarda 90-89 bittiğinde bahisiniz tutmuş oluyor.

Lakin yine 80-80 skor ile bitmiş bir maçta 160,5 alt seçeneği yazmışsanız ve uzatmalarda 90-89 skor ile maç bitmişse bahisiniz tutmamış demektir.

Yani eskiden maç uzatmalara gitse ve sonucunda bir galip seçilse de berabere sayılan bahis kuralları artık böyle değil. Uzatmalar sonucu bahisinize dahil edilmektedir.



Son Güncelleme: 20.02.2021 17:43
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