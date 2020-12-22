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Basketbol THY Avrupa Liginde Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geliyor

Basketbol THY Avrupa Liginde temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında 702. karşılaşmasına çıkan Anadolu Efes'in tek hedefi galibiyet. Yeniden üst sıralara çıkmak isteyen Ergin Ataman'ın takımı, Barcelona'yı evinde ağırlayacak.

22 Aralık 2020 Salı 22:34
Basketbol THY Avrupa Liginde Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geliyor
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Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi 16. hafta mücadelesinde bu akşam 20: 30'da İspanyol takımı Barcelona'yla karşı karşıya gelecek. Yeniden ligde üst sıralara tırmanmak isteyen temsilcimizin parolası galibiyetten başka bir şey değil.

Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes Barcelona mücadelesi bu akşam saat 20:00’da BeIN Sports 3 ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes'in 702. maçı

Anadolu Efes 702. Avrupa Kupası maçını Barcelona ile oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık bir Avrupa macerasında 701 maçta 395 galibiyet ve 306 mağlubiyet elde etti.

Teknik direktör Ergin Ataman önderliğinde Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 454. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa Basketbol kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonda 453 maçta 238 galibiyet elde etti ve 215 kez mağlup oldu.

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 22:34
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBarcelonaAvrupa LigiBasketbol
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