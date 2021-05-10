Basketbol Süper Ligi’nde küme düşecek sonuncu takım belli oluyor

ING Basketbol Süper Ligi’nde Play-Off maçları öncesi son maçlar oynanıyor. Ligde kalma savaşı veren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Aliağa Petkimspor, bu savaşı kazanmak için rakipleri karşısına çıkacak. Aliağa Petkimspor deplasmanda İstanbul temsilcisi Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ise HDI Sigorta Afyon Belediyespor deplasmanında kümede kalmak için mücadele verecek. Her iki maç da saat 17.00’da başlayacak.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un ligde kalabilmesi için Afyon Belediyespor’u yenmesi yetmiyor. Bunun yanında Aliağa Petkimspor’un rakibi karşısında kaybetmesi gerekiyor. Petkimspor’un ligde kalması için ise Bahçeşehir Koleji’ni yenmesi yeterli olacak.

Aliağa Petkimspor ligde aldığı 9 galibiyet ile 14. sırada bulunurken, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ise 8 galibiyet ile ligin son sırasında yer alıyor.