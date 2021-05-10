İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Basketbol Süper Ligi’nde küme düşecek sonuncu takım belli oluyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde küme düşecek sonuncu takım bugün belli oluyor. Ligde normal sezonun son maçları bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:24
Basketbol Süper Ligi’nde küme düşecek sonuncu takım belli oluyor
Takip Et:

ING Basketbol Süper Ligi’nde Play-Off maçları öncesi son maçlar oynanıyor. Ligde kalma savaşı veren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Aliağa Petkimspor, bu savaşı kazanmak için rakipleri karşısına çıkacak. Aliağa Petkimspor deplasmanda İstanbul temsilcisi Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ise HDI Sigorta Afyon Belediyespor deplasmanında kümede kalmak için mücadele verecek. Her iki maç da saat 17.00’da başlayacak.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un ligde kalabilmesi için Afyon Belediyespor’u yenmesi yetmiyor. Bunun yanında Aliağa Petkimspor’un rakibi karşısında kaybetmesi gerekiyor. Petkimspor’un ligde kalması için ise Bahçeşehir Koleji’ni yenmesi yeterli olacak.

Aliağa Petkimspor ligde aldığı 9 galibiyet ile 14. sırada bulunurken, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ise 8 galibiyet ile ligin son sırasında yer alıyor.


Son Güncelleme: 10.05.2021 16:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ing Basketbol Süper LigiAliağa PetkimsporLokman Hekim Fethiye Belediyespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?
Süper Lig'de 41. hafta maçları; Hangi takım kimle oynuyor?
Süper Lig'de 41. hafta maçları; Hangi takım kimle oynuyor?
1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off'a hangi takımlar kaldı?
1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off'a hangi takımlar kaldı?
Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Süper Lig'e çıkacak takımlar belli oldu mu?
Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Süper Lig'e çıkacak takımlar belli oldu mu?

Popüler Haberler

Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Akrep hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Açık lise sınavlarından en fazla kaç kredi toplanır? Liseyi bitirmek için kaç kredi lazım?
Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın hükmü ve sevapları
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Çukur canlı izle! Show TV Çukur 128.bölüm tek parça izle!
Sefirin Kızı 52. bölüm Star TV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Baraj 39. bölüm Fox TV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Baraj yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Müge Anlı Nezen Germiyen kimdir, ne zaman öldü? Nezen Germiyen cinayetinde son durum nedir?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizisi Reyhan kimdir? İlayda Altuntaş
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Öğrenci Belediye bursu başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapamaz? 2021
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Bugün hangi maçlar var? 11 Mayıs 2021 Salı maç programı
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.