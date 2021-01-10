Başkent ekibi evinde kayıp! MKE Ankaragücü 1-2 Başakşehir

Süper Lig 18. Hafta karşılaşmalarından olan Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü mücadelesi sonlandı.

Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelinen mücadelede 17. dakikada Edin Visca’nın golüyle Başakşehir öne geçti. Ankaragücü golün hemen ardından 3 dakika sonra Endri Cekici ile cevap verirken devre 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlük için yüklenen Okan Buruk'un takımı, 56'da Demba Ba ile bir kez daha öne geçmeyi başardı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Başakşehir, başkentte 2-1 kazanan taraf oldu. Bu sonuç sonrasında lacivert-turuncular üst üste ikinci galibiyetini aldı, 10. Mağlubiyetini alan Ankaragücü ise son 2 haftayı puansız kapattı.