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Başkent ekibi evinde kayıp! MKE Ankaragücü 1-2 Başakşehir

Başkentte karşı karşıya gelen MKE Ankaragücü ile Başakşehir maçında kazanan ekip Okan Buruk'un öğrencileri oldu. Son dakikalara kadar rekabetin ön planda olduğu mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Başakşehir oldu.

10 Ocak 2021 Pazar 20:56
Başkent ekibi evinde kayıp! MKE Ankaragücü 1-2 Başakşehir
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Süper Lig 18. Hafta karşılaşmalarından olan Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü mücadelesi sonlandı.

Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelinen mücadelede 17. dakikada Edin Visca’nın golüyle Başakşehir öne geçti. Ankaragücü golün hemen ardından 3 dakika sonra Endri Cekici ile cevap verirken devre 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlük için yüklenen Okan Buruk'un takımı, 56'da Demba Ba ile bir kez daha öne geçmeyi başardı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Başakşehir, başkentte 2-1 kazanan taraf oldu. Bu sonuç sonrasında lacivert-turuncular üst üste ikinci galibiyetini aldı, 10. Mağlubiyetini alan Ankaragücü ise son 2 haftayı puansız kapattı.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 20:56
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Anahtar Kelimeler:
AnkaragücüBaşakşehir
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