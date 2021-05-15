Başkanlığa adaylığını açıklamaya hazırlanan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile devam etme kararı aldı

Fenerbahçe’de lig sonrasında seçim sürecinin başlaması bekleniyor. Bu akşamki Kayserispor maçından sonra gelişmeler Ali Koç’un tarafında ilerleyecek. Başkanlıkta üçüncü sezonunu tamamlayan Koç, sportif açıdan istenilen başarıya erişemese de 5-6 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimlere adaylığını koyup koymayacağı merak konusu oldu.

Ali Koç, özellikle de Sivasspor karşısındaki yenilgiden sonra sosyal medya üzerinden tepkilere maruz kalmıştı. Bunların yanı sıra bugün oynanacak Kayserispor maçından sonra Koç’un başkanlığa adaylığını koyacağı bildirildi.

Yönetimde ciddi değişiklikler

Üç sene daha görev talebinde bulunacak olan Koç’un, ilk başkan adayı olduğu dönemde sarf ettiği, "Benim 6 yıla ihtiyacım var" sözünü tutma adına da yeniden aday olacağı ifade ediliyor ancak yönetimde ciddi değişikliklere gidileceği de alınan bilgiler arasında.

Emre Belözoğlu ile yola devam

Bunların yanı sıra Belözoğlu, Kayseri maçından önce takım ile bir toplantı yaptı. Emre Belözoğlu, önemli bir fırsatı kaybettiklerinin altını çizerken, bundan sonra yapılacak tek şeyin son maçı kazanmak ve sonra beklemek olduğunu belirtti.

Belözoğlu, takım arkadaşlarından yüksek motivasyon istediğini belirtirken şunları dile getirdi:

"Biliyorum yoruldunuz ancak taraftarımızı da çok üzdük. Onlara en azından teselli olması açısından son bir galibiyet armağan etmeliyiz. Küçük de olsa bir şansımız var. Kazanıp beklemekten başka çaremiz yok"

Belözoğlu’nun gelecek sezonda da takımın başında olacağı bilgisine erişildi.