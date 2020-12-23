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Başakşehirli Giuliano'dan Fenerbahçe maçı sonrasında dikkat çeken açıklama!

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen ayrıldıktan sonra ise Başakşehir'e gelen Guiliano'dan Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasında açıklama geldi. Açıklamalarında kırmızı kartlar ve performanslarını değerlendiren Giuliano'nun röportajı merak edilmeye devam ediyor.

23 Aralık 2020 Çarşamba 23:17
Başakşehirli Giuliano'dan Fenerbahçe maçı sonrasında dikkat çeken açıklama!
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Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan ve 4 – 1 Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlanan maçtan sonra oyuncular açıklamalarda bulundu. En dikkat çeken açıklama ise bir dönem Fenerbahçe forması giyen ancak istediği performansı veremeyerek takımdan gönderilen Giuliano’dan geldi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Başakşehir oyuncusu eski Fenerbahçeli Giuliano ‘Geçtiğimiz yıllarda oynadığım kulüple burada karşılaşmak güzel oldu. Hakem performansını değerlendirmek istemiyorum bunu siz daha iyi görürsünüz. İlk yarıda çok iyi oynadık hatta Fenerbahçe kalemize dahi gelemedi. Uzun toplarla yakaladıkları fırsat ile gol buldular. İkinci yarıda ise yaşanan olaylar dengemizi bozdu. Çıkan kırmızı kartlar sonrasında eksik kaldık ve motivasyonumuzu kaybetti.’ dedi.

 



Son Güncelleme: 23.12.2020 23:17
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBaşakşehirRöportajGiuliano
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