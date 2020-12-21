Başakşehir'in maçı neden yok? Bay geçmek nedir, ne demek?

Süper Lig'in 13. Haftası devam ederken açıklanan fikstürü ardından Başakşehir'in bu hafta maçı olmaması dikkat çekti. Spor severler tarafından Başakşehir'in maçı neden yok? Bay geçmek nedir? gibi sorular merak edildi. İşte detaylar;

Bu hafta Başakşehir'in maçı oynanacak mı?

Başakşehir'in maçı bu hafta oynanmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstüre göre Başakşehir'in 13. Haftayı bay geçtiği için bu haftayı maç oynamadan geçirecek.

Başaksehir'in maçı neden oynanmayacak?

Bay geçmek nedir?

Bu sezon Süper Lig takımlarının 21'e çıkartılması bazı değişmelere neden oldu. Süper Lig'de her hafta 10 maç oynanıyor bu nedenle 1 takım dışarda kalmak zorunda oluyor ve her hafta bir takım maç oynamıyor. Bu haftada İstanbul Başakşehir'in maçı bu nedenle oynanmayacak.

Bay geçmek rakipsiz kalan takım durumunu ifade eder. Bu dönemde Süper Lig'de 21 takım olması bu soruyu sıkça gündeme getirdi. Tek rakamlı olarak organize edilen ligler ve tunuvalarda maç oynamadan o haftayı ve tunuva elemesini geçen takım için bay geçti ifadesi kullanılır.

İstanbul Başakşehir'in maçı hangi hafta oynanacak?

Süper Lig'in 14. Haftasında Başakşehir Fenerbahçe ile oynayacak. 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Fenerbahçe-Başakşehir maçı oynanacak.