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Başakşehir'in maçı neden yok? Bay geçmek nedir, ne demek?

13. Haftası devam eden Süper Lig'in İstanbul Başakşehir takımı bu haftayı bay geçeceğini duyurdu. Bu açıklama üzerine Başakşehir'in maçı bu hafta neden oynanmadı? Bay geçmek nedir? Başakşehir'in bu hafta neden maçı yok? Soruları merak konusu oldu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:23
Başakşehir'in maçı neden yok? Bay geçmek nedir, ne demek?
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Süper Lig'in 13. Haftası devam ederken açıklanan fikstürü ardından Başakşehir'in bu hafta maçı olmaması dikkat çekti. Spor severler tarafından Başakşehir'in maçı neden yok? Bay geçmek nedir? gibi sorular merak edildi. İşte detaylar;

Bu hafta Başakşehir'in maçı oynanacak mı? 

Başakşehir'in maçı bu hafta oynanmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstüre göre Başakşehir'in 13. Haftayı bay geçtiği için bu haftayı maç oynamadan geçirecek. 

Başaksehir'in maçı neden oynanmayacak?

Bu sezon Süper Lig takımlarının 21'e çıkartılması bazı değişmelere neden oldu. Süper Lig'de her hafta 10 maç oynanıyor bu nedenle 1 takım dışarda kalmak zorunda oluyor ve her hafta bir takım maç oynamıyor. Bu haftada İstanbul Başakşehir'in maçı bu nedenle oynanmayacak. 

Bay geçmek nedir?

Bay geçmek rakipsiz kalan takım durumunu ifade eder. Bu dönemde Süper Lig'de 21 takım olması bu soruyu sıkça gündeme getirdi. Tek rakamlı olarak organize edilen ligler ve tunuvalarda maç oynamadan o haftayı ve tunuva elemesini geçen takım için bay geçti ifadesi kullanılır. 

İstanbul Başakşehir'in maçı hangi hafta oynanacak?

Süper Lig'in 14. Haftasında Başakşehir Fenerbahçe ile oynayacak. 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Fenerbahçe-Başakşehir maçı oynanacak. 



Son Güncelleme: 21.12.2020 15:23
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Süper LigBaşakşehirFutbolMaç
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