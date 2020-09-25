İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Başakşehir'in hocası Okan Buruk'tan kadroda değişim açıklaması!

Fatih Karagümrük karşısında çıktığı karşılaşmadan yenik ayrılan Başakşehir'in hocası Okan Buruk'tan kadroda değişim açıklaması geldi! Bu mağlubiyet ile birlikte Başakşehir geçen 3 haftada hiç puan alamadı…

25 Eylül 2020 Cuma 23:48
Başakşehir'in hocası Okan Buruk'tan kadroda değişim açıklaması!
Takip Et:

Süper Lig’in üçüncü haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelen Başakşehir sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Takımın teknik direktörü Okan Buruk maçın sonunda önemli açıklamalarda bulundu.


Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk Süper Lig’in üçüncü haftasının geride kalmasıyla birlikte halen 0 puanda kalan takımı hakkında açıklama yaptı. Kadroda bazı değişiklik yapılacağını aktaran Buruk, “Sezona başladığımız bazı oyuncularla da bu sene gördükten sonra yolları ayırmamız gerekecek” dedi.

Üzüntülü olduğunu söyleyen Başakşehir hocası bu durumun sorumlusunun kendisi olduğunu ve oyuncularına düşenin de kendilerini toparlamak olduğunu ifade etti. Buruk açıklamalarının devamında oyuncularının kendisinin onlara karşı duyduğu güvenin karşılığını vermesi gerektiğini belirterek hedefi olmayan oyuncular ile yollarını ayıracaklarını dile getirdi.



Son Güncelleme: 25.09.2020 23:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirFutbolSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş’ın eski yıldızı Aboubakar yeniden renklere bağlandı!
Beşiktaş’ın eski yıldızı Aboubakar yeniden renklere bağlandı!
Bordo Mavililer Diabete transferinin ne kadara patladığını açıkladı!
Bordo Mavililer Diabete transferinin ne kadara patladığını açıkladı!
Fenerbahçe'de çifte ayrılık!
Fenerbahçe'de çifte ayrılık!
Lionel Messi Suarez'in ayrılmasına tepki gösterdi
Lionel Messi Suarez'in ayrılmasına tepki gösterdi
Fransa Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu
Fransa Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi kart istatistikleri dikkat çekiyor
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi kart istatistikleri dikkat çekiyor

Popüler Haberler

SGK askerlik borçlanması kaç yıl geriye çeker? SGK askerlik borçlanmasından kimler yararlanabilir? 2020
Moldova'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Hayranlıkla bakılan harika görünen kıvırcık saç modelleri 2020
BMW X1 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? 2020 BMW X1 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?
Show Tv Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak? Dizi konusu ve oyuncu kadrosu
Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?
Beni Bırakma yeni sezonda Sude Doğar olmayacak mı? Sıla karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Savaşçı dizisi final mi yapacak? Yeni sezonda dizi devam edecek mi?
iOS 14 yeni özellikleri neler? IOS yeni işletim sistemi güncelleme ile gelecek özellikler
Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal kimdir? Nerelidir? Fatih Portakal hakkında bilgiler!
21 Ağustos Çarşamba atv, Kanal D, Star TV, Fox ,TV8, TRT 1 yayın akışları! Hangi program saat kaçta yayınlanacak?
2020 Yenikapı Bandırma arabalı vapur fiyatları
Survivor 2019 birincisi Yusuf dizilerde oynayacak mı?
Atatürk Samsun’a ne zaman çıktı? Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve kurtuluş savaşı
Evlilik kredisi veren bankalar nelerdir? 2020 Bankalardan yeni evlenecek çiftlere 100 bin TL'ye kadar evlilik kredisi
50.000 tl ye alınabilecek en iyi araba 2020
Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2020
Sürekli iş göremezlik ödeneği nedir, nasıl yararlanılır? 2020 Sürekli iş göremezlik raporu şartları
Aviva Sigorta BES nasıl iptal edilir? 2020
Anne karnında bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Gebelikte anne karnında bebeğin kan grubu öğrenilir mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.