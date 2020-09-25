Başakşehir'in hocası Okan Buruk'tan kadroda değişim açıklaması!

Süper Lig’in üçüncü haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelen Başakşehir sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Takımın teknik direktörü Okan Buruk maçın sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk Süper Lig’in üçüncü haftasının geride kalmasıyla birlikte halen 0 puanda kalan takımı hakkında açıklama yaptı. Kadroda bazı değişiklik yapılacağını aktaran Buruk, “Sezona başladığımız bazı oyuncularla da bu sene gördükten sonra yolları ayırmamız gerekecek” dedi.

Üzüntülü olduğunu söyleyen Başakşehir hocası bu durumun sorumlusunun kendisi olduğunu ve oyuncularına düşenin de kendilerini toparlamak olduğunu ifade etti. Buruk açıklamalarının devamında oyuncularının kendisinin onlara karşı duyduğu güvenin karşılığını vermesi gerektiğini belirterek hedefi olmayan oyuncular ile yollarını ayıracaklarını dile getirdi.