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Başakşehir’in galibiyet hasreti son buldu! Başakşehir 1-0 Erzurumspor

Süper Lig’in 17. haftası, Başakşehir-Erzurumspor mücadelesiyle devam etti. 7 maçtır kazanamayan son şampiyon Başakşehir, galibiyet hasretini sonlandırdı. Erzurumspor’u tek golle geçen Başakşehir, puanını 19 yaptı. Başakşehir’in tek golünü, Gulbrandsen kaydetti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:06
Başakşehir’in galibiyet hasreti son buldu! Başakşehir 1-0 Erzurumspor
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Süper Lig’de mücadeleler oynanmaya devam ediyor. 17. hafta karşılaşmasında, Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaştı. Saat 16:00’da başlayan karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynandı. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

 

7 maçtır kazanamayan ve zor bir durumdan geçen Başakşehir, galibiyet hasretini sonlandırdı. Gulbrandsen’in 40. dakikada attığı golle galip gelen Başakşehir, 19. puanına ulaştı. Alt sıralarda yer alan Başakşehir, bu galibiyetin ardından 14. sıraya yükseldi. Başakşehir sıradaki maçını, 10 Ocak Pazar günü saat 16:00’da MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacak.

 

Başakşehir gibi Erzurumspor’da zor bir dönemden geçiyor. Küme düşme hattında bulunan Erzurumspor, bu maçta da puan alamadı. 13 puanda kalan Erzurumspor, ligin son sırasında kendine yer buldu. BB Erzurumspor sıradaki maçını, 11 Ocak Perşembe günü saat 16:00’da evinde Fenerbahçe ile oynayacak.



Son Güncelleme: 06.01.2021 19:06
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirErzurumsporSüper LigGulbrandsen
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