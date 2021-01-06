Başakşehir’in galibiyet hasreti son buldu! Başakşehir 1-0 Erzurumspor

Süper Lig’de mücadeleler oynanmaya devam ediyor. 17. hafta karşılaşmasında, Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaştı. Saat 16:00’da başlayan karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynandı. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.
Başakşehir gibi Erzurumspor’da zor bir dönemden geçiyor. Küme düşme hattında bulunan Erzurumspor, bu maçta da puan alamadı. 13 puanda kalan Erzurumspor, ligin son sırasında kendine yer buldu. BB Erzurumspor sıradaki maçını, 11 Ocak Perşembe günü saat 16:00’da evinde Fenerbahçe ile oynayacak.
Son Güncelleme: 06.01.2021 19:06