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Başakşehir'in başarılı oyuncusu maça devam edemedi

Medipol Başakşehir ve Konyaspor karşılaşmasında başarılı oyuncu sakatlanarak maçtan ayrılmak zorunda kaldı. Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir 36. dakikada sakatlanmasının ardından maça devam edemedi. İşte detaylar...

03 Mart 2021 Çarşamba 21:55
Başakşehir'in başarılı oyuncusu maça devam edemedi
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Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, Konyaspor'u konuk etti. 3 Mart 2021 tarihinde Başakşehir Stadın'da yapılan maç 1-1 berabere biterek her iki takımın da 1'er puan almasını sağladı. Konyaspor 32 puan ile 12. sıraya yerleşirken, Başakşehir 17. sırada yerini aldı. 

Medipol Başakşehir- Konyaspor arasında yaşanılan müsabakada Mahmut Tekdemir sakatlandı. 36. dakikada ikili mücadeleye giren Tekdemir, yere düştü ardından başarılı orta saha oyuncu yerden kalkamadı. Bu sezon sık sık sakatlanan oyuncularıyla yüzü gülmeyen Başakşehir'in orta saha oyuncusu sahada yapılan ilk müdahalelere rağmen maça devam edemedi. Maça Tekdemir'in yerine Giuliano devam etti. 

  

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 21:55
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Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirKonyasporSüper Lig 28. HaftaMahmut Tekdemir Sakatlandı
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