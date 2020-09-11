İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Başakşehir'e Lazio'dan stoper!

Yaz transfer döneminin sessiz takımlarından olan ve sadece 4 transfer yapan Başakşehir, Fenerbahçe'nin de istediği Laziolu stoper Bastos ile görüşmelere başladığını belirtti. Yapılan açıklamalarda oyuncu ile pazarlıkta ufak pürüzlerin olduğu ancak kısa sürede halledilerek sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

11 Eylül 2020 Cuma 18:47
Başakşehir'e Lazio'dan stoper!
Takip Et:

Medipol Başakşehir yaz transfer döneminin son bulmasına günler kala transfer çalışmalarına hız verdi. Çok fazla transfer yapmayı tercih etmeyen Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım, Rafael ve Chadli’yi kadrosuna kattıktan sonra son günlerde adı Fenerbahçe ile de alınan Lazio’nun defans oyuncusu Bastos’la ilgilendiğini açıkladı. Angolalı olan Bastos için görüşmelerin başladığını belirten Başakşehir yetkilileri ise transferin kısa süre içerisinde sonuçlanacağını belirtti.


Bastos menajeri ile görüşmeler devam ediyor

Başakşehir yetkilileri, adı Fenerbahçe ile de anılan Bastos’un menajeri ile görüşmelere başlandığını belirtti. 29 yaşında olan Stoper Bastos konusunda bazı sorunların olduğu ve sorunların çözülmeye çalışıldığı da aktarılanlar arasında yerini aldı.



Son Güncelleme: 11.09.2020 18:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirBastosLazio
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
İttifak Holding Konyapor çalışmalarına hız verdi
İttifak Holding Konyapor çalışmalarına hız verdi
Fenerbahçe'nin Visca ısrarı sürüyor!
Fenerbahçe'nin Visca ısrarı sürüyor!
Prosinecki Denizlispor'un başında ilk resmi maçına çıkıyor
Prosinecki Denizlispor'un başında ilk resmi maçına çıkıyor
Jefferson Lerma'dan Galatasaray açıklaması
Jefferson Lerma'dan Galatasaray açıklaması
Batı Konferansı yarı finalinde avantaj Lakers'ta! Son maçı kazanan Lakers 3-1 önde!
Batı Konferansı yarı finalinde avantaj Lakers'ta! Son maçı kazanan Lakers 3-1 önde!

Popüler Haberler

Kenya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Kenya asgari ücret fiyatları
Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 11 Eylül 2020 Cuma
Türk Telekom çalışanları nereye şikayet edilir?
Yarı zamanlı çalışma ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 2020
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2020
İkea mağazaları açılış kapanış saatleri 2020
Masumlar Aparmanı'na katılan Birkan Sokullu Kimdir? Han karakteri kimdir?
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Hangi kan grupları hastalıklara daha yatkındır? Kan gruplarına göre riskler
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Atiye dizisi kaç bölüm yayınlanacak? 1 Sezon mu olacak, ne kadar sürecek?
Gazeteye kayıp (zayi) ilanı ve kayıp kimlik ilanı verme işlemleri
İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da yasa dışı bahis şebekesine büyük operasyon
Çukur Aykut kimdir? Yamaç'ın tanıştığı Aykut kimdir?
2020 yılı Üç aylar ne zaman başlayacak? 3 aylar başlangıç tarihi
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2020 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
4B'li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olabilirim?
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
2020 Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı?
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin kimdir? Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.