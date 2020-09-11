Başakşehir'e Lazio'dan stoper!

Medipol Başakşehir yaz transfer döneminin son bulmasına günler kala transfer çalışmalarına hız verdi. Çok fazla transfer yapmayı tercih etmeyen Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım, Rafael ve Chadli’yi kadrosuna kattıktan sonra son günlerde adı Fenerbahçe ile de alınan Lazio’nun defans oyuncusu Bastos’la ilgilendiğini açıkladı. Angolalı olan Bastos için görüşmelerin başladığını belirten Başakşehir yetkilileri ise transferin kısa süre içerisinde sonuçlanacağını belirtti.

Bastos menajeri ile görüşmeler devam ediyor

Başakşehir yetkilileri, adı Fenerbahçe ile de anılan Bastos’un menajeri ile görüşmelere başlandığını belirtti. 29 yaşında olan Stoper Bastos konusunda bazı sorunların olduğu ve sorunların çözülmeye çalışıldığı da aktarılanlar arasında yerini aldı.