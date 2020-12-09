Başakşehir'den buruk veda

Salı günü oynanması gereken PSG- Başakşehir Şampiyonlar Ligi mücadelesi maçın 4. Hakeminin Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunması sebebiyle ertelenmişti. Bugün oynanan mücadelede her iki takımında oyuncuları sahaya ırkçılığa hayır anlamına gelen “No Racism” basılı tişörtlerle çıktı. Irkçılığı protesto etmek için maça başlamadan önce tüm futbolcular diz çöktü.

Başakşehir Avrupa’ya veda etti

Irkçılık nedeniyle ertelenen maç bugün kaldığı yerden 14. Dakikadan başladı. PSG, temsilcimize karşı baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarken maçı da 5-1 kazandılar. PSG’nin gollerini 21, 38 ve 50. dakikada Neymar ile 42 ve 62.dakikada Mbappe attı. Başakşehir’in golünü ise Mehmet Topal attı. Böylelikle Başakşehir 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak Avrupa’ya veda etti.