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Başakşehir’de kötü gidişat sürüyor: Göztepe 2-1 Başakşehir

Süper Lig’in 25. haftasında son şampiyon Başakşehir, İzmir ekibi Göztepe’ye konuk oldu. Bu maçtan da puansız ayrılan Başakşehir, kötü gidişatını sürdürdü. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan ev sahibi Göztepe, 4 maç sonra kazandı.

14 Şubat 2021 Pazar 19:34
Başakşehir’de kötü gidişat sürüyor: Göztepe 2-1 Başakşehir
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Süper Lig’in 25. haftası bugün oynanan maçlarla devam etti. Saat 16:00’da başlayan maçta Göztepe son şampiyon Başakşehir’i konuk etti. Mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrılan Göztepe, 4 maç aranın ardından 3 puana kavuştu. Son şampiyon Başakşehir’de ise kötü gidişat devam etti. Üst üste 4. yenilgisini alan Başakşehir, 7 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.

Maçtan 3 puanla ayrılan Göztepe’nin gollerini, 24. dakikada Soner ve 53. dakikada penaltıdan Zulj kaydetti. Bu sonuçla puanını 29’a yükselten İzmir ekibi, maç fazlasıyla 10. sırada kendine yer buldu. Maçtan puansız ayrılan Başakşehir’in tek golü ise Deniz Türüç’ten geldi. Üst üste 4. maçını kaybeden Başakşehir 24 puanda kaldı ve 18. sırada kendine yer buldu. Küme düşme potasına giren Başakşehir’de kötü gidişat sürüyor.

Göztepe sıradaki maçını 21 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak. Başakşehir ise 19 Şubat Cuma günü evinde Trabzonspor’u ağırlayacak.



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigBaşakşehirGöztepe
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