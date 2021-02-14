Başakşehir’de kötü gidişat sürüyor: Göztepe 2-1 Başakşehir

Süper Lig’in 25. haftası bugün oynanan maçlarla devam etti. Saat 16:00’da başlayan maçta Göztepe son şampiyon Başakşehir’i konuk etti. Mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrılan Göztepe, 4 maç aranın ardından 3 puana kavuştu. Son şampiyon Başakşehir’de ise kötü gidişat devam etti. Üst üste 4. yenilgisini alan Başakşehir, 7 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.
Göztepe sıradaki maçını 21 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak. Başakşehir ise 19 Şubat Cuma günü evinde Trabzonspor’u ağırlayacak.
Son Güncelleme: 14.02.2021 19:34