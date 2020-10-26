Başakşehir PSG şampiyonlar ligi maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar

Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Başakşehir grubundaki ikinci maçında PSG ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma tüm futbolseverler tarafından takip edilecek. 28 Ekim akşamı saat 20.55’te oynanacak olan karşılaşmanın hangi kanallarda yayınlanacağı merak edilenler arasında yer alıyor.
Başakşehir-PSG karşılaşması 28 Ekim gününde BEİN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Ayrıca bu karşılaşma tamamen ücretsiz ve şifresiz bir şekilde CBC Sport kanalından da izlenebilecek.
Son Güncelleme: 26.10.2020 18:56