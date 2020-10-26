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Başakşehir PSG şampiyonlar ligi maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar

Ülkemizin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Başakşehir grubundaki ikinci karşılaşmasında PSG ile oynayacak. Fransız devine karşı sahaya çıkacak olan Başakşehir maçı şifresiz olarak izlenebilecek...

26 Ekim 2020 Pazartesi 18:56
Başakşehir PSG şampiyonlar ligi maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar
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Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Başakşehir grubundaki ikinci maçında PSG ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma tüm futbolseverler tarafından takip edilecek. 28 Ekim akşamı saat 20.55’te oynanacak olan karşılaşmanın hangi kanallarda yayınlanacağı merak edilenler arasında yer alıyor.


İlk maçında Leipzig’e karşı 2-0 mağlup olan temsilcimiz bu defa kendi sahasında Fransız devi PSG ile karşılaşacak. Gruptan çıkma adına önemli bir maç oynayacak olan Başakşehir’in PSG karşısında göstereceği performans merak ediliyor. Diğer yandan PSG’de ilk grup maçında Manschester United’a karşı kendi evinde 2-1’lik yenilgi almıştı. Bu karşılaşma PSG için de büyük önem arz ediyor.

Başakşehir-PSG karşılaşması 28 Ekim gününde BEİN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Ayrıca bu karşılaşma tamamen ücretsiz ve şifresiz bir şekilde CBC Sport kanalından da izlenebilecek.



Son Güncelleme: 26.10.2020 18:56
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirPSGŞampiyonlar Ligi
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