Başakşehir PSG şampiyonlar ligi maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar

Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Başakşehir grubundaki ikinci maçında PSG ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma tüm futbolseverler tarafından takip edilecek. 28 Ekim akşamı saat 20.55’te oynanacak olan karşılaşmanın hangi kanallarda yayınlanacağı merak edilenler arasında yer alıyor.

İlk maçında Leipzig’e karşı 2-0 mağlup olan temsilcimiz bu defa kendi sahasında Fransız devi PSG ile karşılaşacak. Gruptan çıkma adına önemli bir maç oynayacak olan Başakşehir’in PSG karşısında göstereceği performans merak ediliyor. Diğer yandan PSG’de ilk grup maçında Manschester United’a karşı kendi evinde 2-1’lik yenilgi almıştı. Bu karşılaşma PSG için de büyük önem arz ediyor.

Başakşehir-PSG karşılaşması 28 Ekim gününde BEİN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Ayrıca bu karşılaşma tamamen ücretsiz ve şifresiz bir şekilde CBC Sport kanalından da izlenebilecek.