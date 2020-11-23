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Başakşehir Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 4. Grup maçında Manchester United deplasmanına çıkıyor. Spor severler Başakşehir Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanal yayınlanacak sorularını araştırıyor.

23 Kasım 2020 Pazartesi 16:37
Başakşehir Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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Geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanmıştı. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi grup aşamasında PSG, Manchester United ve Leipzig takımlarının bulunduğu zor bir gruba düşmüştü.

Birçok otorite Başakşehir’in zorlu grupta şansının olmadığını söylese de, temsilcimiz gösterdiği performansla övgüleri topladı. Grup aşamasının ilk üç maçında İngiliz ekibi Manchester United’ı 2-1’lik skorla yenen temsilcimiz gruptaki ilk galibiyetini almıştı.

Manchester United – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?


Şampiyonlar Liginin 4. Grup maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek olan Başakşehir, İngiliz ekibine konuk olacak. Karşılaşma 24 Kasım Salı günü saat 23:00’de oynanacak.

Temsilcimizin İngiliz ekibine konuk olacağı karşılaşma BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi Başakşehir’de sakatlıkları bulunan Caiçara ve Enzo Crivelli’nin sakatlıkları bulunurken, koronavirüs testi pozitif çıkan iki oyuncu da yer almayacak.

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 16:37
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Anahtar Kelimeler:
MaçBaşakşehirŞampiyonlar Ligi
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