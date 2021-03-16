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Başakşehir maçında sakatlanan Aboubakar Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi?

Kamerunlu Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Başakşehir'le oynadıkları maçın ilk yarısında dizine darbe aldığı için oyundan çıkarıldı. Aboubakar'ın durumu Beşiktaş taraftarları tarafından merak ediliyor. Dizine aldığı darbe sonucu iyileşti mi? Ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

16 Mart 2021 Salı 22:58
Başakşehir maçında sakatlanan Aboubakar Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi?
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Beşiktaş'ın uğuru olan Aboubakar, sezonun başından bu yana girdiği her maçta takımını sevindirerek çıktı. Başarısıyla hem ligde hemde Türkiye kupasında hünerini sergilemek konusunda oldukça iddialı olan futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde dizine aldığı darbe sonucu sakatlanmasıyla takımı ve sevenlerini korkuttu. 

Başakşehir- Beşiktaş karşılaşmasında takımının galip olduğu 2-0 oyunda ilk yarıda takımını öne geçirerek attığı golle adını bir kez daha başarıya taşıyan futbolcu, dizinin arka tarafına aldığı darbeyle oyundan ayrılmak istedi. 

Yapılan açıklamada, soyunma odasında yapılan tedavinin ardından durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Aboubakar'ın sağlık durumunun, Fenerbahçe'yle yapılacak derbide oynaması için herhangi bir engel bulunmadığı açıklandı. Aldığı darbenin ardından oyunda yerini Cyle Larin'e bırakan Aboubakar, derbi öncesi risk almak istemediği için oyundan ayrıldı. Ligin ilk yarısında Kadıyköy'de oynanan maçın 4-3 galibiyetle sona ererken, attığı iki golle akıllara kazındı. 

29 yaşındaki oyuncu, beş de asist yaparken, hücumun en kuvvetli oyuncusu olmayı başardı. Ligde 24 karşılaşmada, 15 kez rakip filelerini oynattı. Takımdan arkadaşı Larin ile de kıyasıya gol mücadelesinde olan Aboubakar, iddialı oynayışıyla göz önüne çıkıyor. Aaron Boupendza'nın 18 golü varken, Aboubakar 15 golüyle üç gol gerisinden geliyor. 



Son Güncelleme: 16.03.2021 22:58
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDerbiAboubakar
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