Başakşehir Junior Fernandes'i kadrosuna katıyor!

Ara transfer sezonunun sessiz takımı olan Başakşehir yaşadığı sorunları çözmek için transfer çalışmalarına başladı. Başakşehir’in radarına geçtiğimiz sezon Alanyaspor’da forma giyen ancak sezon sonunda sözleşmesi bittiği için Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ittihad Kalba’ya transfer olan Junior Fenandes girdi.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile sözleşmesi son bulduktan sonra Al Ittihad takımına transfer olmuştu. Sözleşmesini Arap ekibinde tek taraflı olarak fesheden Fenandes İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçti. Tecrübeli oyuncunun Başakşehir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanası bekleniyor.