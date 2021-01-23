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Başakşehir Junior Fernandes'i kadrosuna katıyor!

Sezonun ilk yarısını kötü bir sonuçla kapatan Başakşehir transfer çalışmalarına hız verdi. Başakşehir geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Junior Fernandes'i kadrosuna katmaya yakınken eksik bölgelere transfer yapılacağı açıklandı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:49
Başakşehir Junior Fernandes'i kadrosuna katıyor!
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Ara transfer sezonunun sessiz takımı olan Başakşehir yaşadığı sorunları çözmek için transfer çalışmalarına başladı. Başakşehir’in radarına geçtiğimiz sezon Alanyaspor’da forma giyen ancak sezon sonunda sözleşmesi bittiği için Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ittihad Kalba’ya transfer olan Junior Fenandes girdi.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile sözleşmesi son bulduktan sonra Al Ittihad takımına transfer olmuştu. Sözleşmesini Arap ekibinde tek taraflı olarak fesheden Fenandes İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçti. Tecrübeli oyuncunun Başakşehir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanası bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 18:49
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirAlanyasporJunior FernandesTransfer
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