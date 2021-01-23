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Başakşehir ile Rizespor 1-1 berabere kaldı

Süper Lig’in 21. haftası tüm hızıyla devam ediyor. Günün son maçında Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 1-1 berabere bitti. Başakşehir’in golü Mehmet Topal’dan, Rizespor golü ise Samudio’dan geldi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 21:50
Başakşehir ile Rizespor 1-1 berabere kaldı
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Süper Lig’in 21. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. Günün son maçında Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetti. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele, 1-1 sona erdi. Çaykur Rizespor’un golünü 49. dakikadan penaltıdan Samudio kaydederken, Başakşehir’in golü 64. dakikada Mehmet Topal’dan geldi.

Puanını 24 yapan Başakşehir, maç fazlasıyla 14. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise puanını 25’e yükseltti ve maç fazlasıyla 12. sırada kendine yer buldu.

Başakşehir sıradaki maçını 30 Ocak Cumartesi evinde Hatayspor ile oynayacak. Çaykur Rizespor ise aynı gün Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.



Son Güncelleme: 23.01.2021 21:50
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigBaşakşehirRizespor
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