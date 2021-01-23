Başakşehir ile Rizespor 1-1 berabere kaldı

Süper Lig’in 21. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. Günün son maçında Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetti. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele, 1-1 sona erdi. Çaykur Rizespor’un golünü 49. dakikadan penaltıdan Samudio kaydederken, Başakşehir’in golü 64. dakikada Mehmet Topal’dan geldi.
Başakşehir sıradaki maçını 30 Ocak Cumartesi evinde Hatayspor ile oynayacak. Çaykur Rizespor ise aynı gün Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.
Son Güncelleme: 23.01.2021 21:50