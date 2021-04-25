Başakşehir ile Alanyaspor 0-0 berabere kaldı

’de heyecan 37. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın kritik mücadelesinde küme düşme hattından kurtulmak isteyenile Avrupa kupalarına katılmak isteyenkarşı karşıya geldi. Mücadele dozu yüksek karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takımda 1 puana razı oldu. Uzun bir süredir ligin alt sıralarında yer alan ve çıkışa geçmek isteyen Başakşehir alt sıralardan kurtulamazken, Alanyaspor’un Avrupa şansı devam etti. Bu sonuçla puanını 37 yapan Başakşehir 17. sırada kendine yer bulurken, Alanyaspor puanını 56 yaptı ve haftayı 5. sırada tamamladı.

Başakşehir sıradaki maçını 29 Nisan Perşembe günü Erzurumspor ile deplasmanda oynayacak. Alanyaspor ise aynı gün evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek.