Başakşehir Hatayspor maç özeti ve golleri izle! Hatay 5 Başakşehir 1 özet

Süper Lig 22’nci haftada geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, Okan Buruk ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi, Fatih Terim stadında ligin flaş takımlarından Hatayspor'a 5-1 yenildi. Ev sahibinin tek golünü Kamana (K.K.) atarken; Ev sahibi takımın Hatayspor'dan gollerini Diouf (2), Boupendza (2) ve Akintola kaydetti.

Başakşehir Hatayspor maç özeti ve golleri

Medipol Başakşehir, Süper Lig 22’nci haftada Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Okan Buruk'un dönemi, ligdeki son üç maçını kaybeden ve TFF Süper Kupa'da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Başakşehir'de sona erdi. İstanbul ekibi, Hatayspor maçı öncesi yaptığı açıklama ile Aykut Kocaman'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Kocaman, locadan karşılaşmayı izledi.

24 puanla 15’inci sırada yer alan Başakşehir, kötü gidişatı bitirmek istiyor. Sezonun ilk yarısını Gaziantep FK 1-1'de noktalayan Bordo-Beyazlar, İstanbul'dan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Son iki maçtan galibiyetle çıkamayan Hatayspor, 32 puanla 7. sırada yer almaktadır.

Hatayspor gol oldu, yağdı

Konuk ekip Hatayspor maça etkili bir şekilde başladı. Dakika 11'i gösterdiğinde deplasman takımı 1-0 öne geçti ve Memdiouf golü attı. 20 dakika içinde misafir takım penaltı kazandı. 21. dakikada Akintola skoru 2-0 yaptı.

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala bu kez takımın forveti Boupendza Hatayspor'da sahne aldı. Boupendza maçın 42. dakikasında penaltı atarak durumu 0-3 yaptı. Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu da belirledi.

Hatay gollerine devam etti

Hatayspor, Süper Lig'de yer alan yıldırım takımlarından biri ve ikinci yarıda iyi bir performans sergiledi. Dakika 57'yi gösterdiğinde Mame Diouf, sağdan öne atılan Akintola'ya pası atarak ceza alanına girdi. Akintola, yerden Mame Diouf'a pası verdi. Sadece Senegalli oyuncuya dokunarak gol atmak kaldı ve skoru 0-4’e getirdi.

Başakşehir evinde şok oldu. 68. dakikada Boupendza topu yakaladı ve defans oyuncusunun hatasını değerlendirdi. Vuruşun ardından şutu kaleci Mert Günok'u avlayarak takımını 5-0 avantajlı duruma getirdi.

Kamana kendi kalesine attı

80. dakikada Başakşehir, Hataysporlu futbolcu Kamana'nın golüyle skoru 5-1'e yükseltti.

Skoru aldıktan sonra ev sahibi Başakşehir 24 puanla 14. sırada yer alırken, Hatayspor deplasmanda 5. sıraya yükseldikten sonra puanını 35 puana yükseltti.

Başakşehir 3 Maçtır Kazanamıyor

Başakşehir inanılmaz bir gerileme yaşıyor. Süper Lig'de son haftalarda kötü performans gösterdiler. İki hafta önce Kayserispor’a 2-0 mağlup olan İstanbul ekibi, evinde Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Hafta içi Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşan Okan Buruk'un öğrencileri, kupayı rakiplerine 2-1 yenilerek kaybetti. Başakşehir'de yaralanan İrfan Can Kahveci, Bolingoli ve Caiçara, bu hafta Hatayspor'u konuk edecek. Epureanu kart cezalısı durumunda. Junior Fenandes ve Ömer Ali’nin ilk 11'e girmesi düşünülüyor.

Hatayspor 1 Puanı Kaptı

Geçen hafta maçı berabere bitiren takımlardan biri de Hatayspor oldu. Gaziantep FK ile 1-1 beraberlik ile döndüler. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri son dakikada bir gol atarak 1 puanın sahibi olmuşlardı ve bu hafta Başakşehir'in konukları olacaklar. Hatayspor, Süper Lig'in son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi ve Başakşehir karşılaşmasını kazanarak moral bulmak istiyor. Maçtan önce Hatayspor'da önemli bir eksiklik yoktu.

Maç Başakşehir – Hatayspor Tarih 30 Ocak Cumartesi Saat 16:00

TV yayını beIN SPORTS HD 1 İntenet yayını beIN Connect

Muhtemel 11’ler

Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Nacer Chadli ve Berkay Özcan maçtaforma şansı bulamayacak ve tedavileri Medipol Başakşehir'de sürmektedir. Giuliano'nun durumuysa maç sırasında netlik kazanacak.

Uzun süreden beri sakatlık yaşayan Junior Caiçar ve Bolingoli, turuncu ve lacivert takımında eksik olan oyuncularda birisi.

Başakşehir:

Mert Günok, Muhammed Sarıkaya, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Crivelli, Gulbrandsen.

Hatayspor:

Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf.