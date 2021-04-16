Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? Başakşehir FB maçı muhtemel 11'ler, maç hakemi, sakat ve cezalı oyuncular

Süper Lig’ de yer alan Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmaya hazırlanıyor. Şampiyon olmak için mücadele eden Fenerbahçe ve Lig’de kalmak için mücadele eden Başakşehir ne zaman karşılaşacak?

Maç ne zaman? Saat kaçta olacak? Maçı yöneten isim kim? Sorularının cevapları merak edilirken Süper Lig 35. Hafta heyecanlı geçti. Haftaya 66 puanla lider olan Beşiktaş’ın 4 puan gerisinde 2. Sırada giren Fenerbahçe, Başakşehir’e msiafir olacak. Sarı lacivert takım 4 maçtır yenilmiyor. Sahadan 3 puanla ayrılıp zirveyi takibe ara vermemek istiyor. Başakşehir ise alt sıralardan kurtulmak için çabalıyor. Tedavisi sonlanan Mesut Özil’in bu maçta sahalarda olması bekleniyor.

Maç tarihi? Maçı yöneten isim kim?

Lig’de bu hafta Galatasaray puan kaybetti. Fenerbahçe ise Gaziantep FK’yı 3-1 geçti ve 2. Sıraya yerleşti.

Kanarya 66 puanla 2. Sırada bulunuyor. 32 maçta 8 zafer, 9 beraberlik ve 15 yenilgi alan Başakşehir ise 33 puanda 17. Sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında iki takım karşı karşıya gelmişti. Maç Ülker Stadı’nda oynanmış ve Sarı lacivert takım 4-1 yenmişti.

Karşılaşma 18 Nisan Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maç 19.00’da başlayacaktır. beIN Sports 1’den canlı yayın yapılacaktır.

Maçın hakemliğini Cüneyt Çakır yapacaktır.

Muhtemel 11

Başakşehir:

Fenerbahçe:

Volkan, Uğur, Ponck, Duarte, Cemali, Youssouf, Tolga, Deniz, Visca, Giuliano, Demba BaAltay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Pelkas, Mert Hakan, İrfan Can, Valencia (Samatta)