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Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir - Bjk maçı muhtemel 11'ler

Süper lig lideri Beşiktaş şampiyonluk yolunda düşme hattında yer alan eski şampiyon Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir kümede kalma yolunda Beşiktaş'ı yenmek istiyor. Beşiktaş ise yoluna kayıpsız bir şekilde devam ederek Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumaya çalışacak. Beşiktaaş maçı ne zaman işte ayrıntılar?

11 Mart 2021 Perşembe 14:20
Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir - Bjk maçı muhtemel 11'ler
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Uzun lig maratonunun her geçen hafta sonun yaklaşılıyor. Oynanan maçlarda her geçen gün zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın hocalığında oynadığı oyunla fıtbol otoriterleri tarafından büyük beğeni alıyor. Lider Beşiktaş oynadığı oyun göz doldurmaya devam ediyor.

Trabzonspor karşısında yaşanan şok yenilgi sonrası her ne kadar moraller bozulsa da Sergen Yalçık taıkımı toparlamayı başardı. Son haftalarda aldığı puanlarla liderlik yolunda sıkıntı yaşamayan Beşiktaş sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

 Aykut Kocaman'la az da olsa yukarı doğru ivme yakalayan Başakşehir Aykut Kocaman yönetiminde ilk galibiyetini Gençlerbirliği'ne karşı aldı. Alınan üç puan ligte kalma yolunda önemli bir nefes aldırdı.

Başakşehir Fatih Terim stadyumunda karşılaşacak iki ekip maç saatini beklemeye başladı. Maçın yayın saati yarın 19.00 olarak belirlendi. Maç saati ile birlikte Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir heyecan içinde olacaklar. Maçın başlaması ile birlikte maçın önemli dakikaları ve önemli pozisyonları canlı anlatımı sitemizde olacak.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına 3 oyuncusundan eksik çıkacak. Bu eksiklerin en önemlisi ise teknik antrenör Sergen Yalçın. Geçen hafta oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında dördüncü sarı kartını gören Sergen Yalçınyarın akşam yedek kulübesinde olmayacak.

Kara kartallarda futbolculardan Cenk Tosun ve Gökhan Töre maçta oynayamayacak. Beşiktaş'taki bir diğer eksik topçu ise bu sezon 4'üncü kez sakatlanan Gökhan Töre olacak. 



Son Güncelleme: 11.03.2021 14:20
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BeşiktaşBaşakşehir
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