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Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir Beşiktaş muhtemel 11

Süper Lig’de 9’uncu haftanın açılışı Başakşehir Beşiktaş maçıyla gerçekleşecek. Milli aranın ardından ilk Süper karşılaşması büyük bir heyecanla bekleniyor. Futbol severler Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını araştırıyor. Başakşehir Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri merak ediliyor.

15 Ekim 2021 Cuma 14:45
Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir Beşiktaş muhtemel 11
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Süper Lig’in 9’uncu haftasında heyecan Başakşehir Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi siyah beyazlı ekip ligde 17 puanla 3’üncü sırada yer alıyor. Başakşehir ise ligde 6 puan alarak 15’inci sırada yer alıyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir’de Emre Belözoğlu takımın başına getirildi. Emre Belözoğlu Başakşehir’in başında ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir Beşiktaş maçı 15 Ekim Cuma günü saat 20:00’de başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Başakşehir:

Volkan, Şener, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Ndayishimiye, Mahmut, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Alex, Güven, Batshuayi

Beşiktaş’ta eksikler dönüyor

Milli ara öncesi yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı anlar yaşayan Beşiktaş’ta eksikler dönmeye başladı. Siyah beyazlılarda Başakşehir maçı öncesi 5 eksik isim bulunuyor. Montero, Atiba, Larin, Ghezzal ve Welinton Başakşehir maçında kadroya alındı.

Bu isimlerin dışında N’Koudou, Mehmet Topal, Kenan Karaman sakatlıkları kadroya alınmadı. Bu isimlerle birlikte Pjanic ve N’Skala’da kadroya alınmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın eksik isimlerin dönmesiyle ideale yakın bir kadroyu sahaya sürmek istiyor. Ayrıca Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanacak puan kaybı sonucunda Beşiktaş zorlu maçı kazanarak zirveye çıkma hesabı yapıyor.


Son Güncelleme: 15.10.2021 14:45
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirBeşiktaş
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