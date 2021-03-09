Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün, ne zaman? Başakşehir BJK maç saati ve tarihi

Süper Lig'in 30.haftasına gelindiğinde sesi oldukça yüksek çıkan iki takımın taraftarları maçın ne zaman yapılacağını merakla açıklanmasını bekliyor. İstanbul'un Başakşehir takım taraftarları ve Siyah beyaz taraflarların intenette en çok aradıkları konu oldu.

Karşılaşmada, Beşiktaş Başakşehir'e gidiyor. Fatih Terim Stadyumunda oynanacak maç 12 Mart Cuma saat 19.00'da bEİN sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Yenilgilerle yorulmuş olan Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 60 puanla listede yerini alıyor. Galatasaray'la oynadığı maçı da kaybederek 6 yenilgisi bulunuyor. Son maçında Gaziantep'i 2-1 yendi.

Başakşehir, geçtiğimiz sezon şampiyonluğuna ramak kalmasına rağmen bu sene düşüşlerde olmasının nedeni kadrosunda bulunan önemli isimleri sattı. Takımda hareketlilik yaşanmadı, sonuçların ardından Teknik Direktör Okan Buruk istifa etti. Yerine tecrübeli hoca Aykut Kocaman geldi.