Başakşehir Beşiktaş Justin TV Beın Sports 1 Jestyayın izle Başakşehir BJK Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 30.haftasında lider Beşiktaş Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma spor severler tarafından da merakla bekleniyor. Futbol tutkunları 12 Mart Cuma günü saat 19:00’da başlayacak olan Beşiktaş Başakşehir maçı öncesi maç yayınlarını araştırıyor.

Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle

Geçen sezonun şampiyonu olan Medipol Başakşehir bu yıl ligde kabus gibi bir sezon geçiriyor. Küme düşme hattına kadar gerileyen ve Okan Buruk ile yolları ayırıp Aykut Kocaman’ın takımın başına getirilmesinden sonra kötü gidişata dur diyemeyen Başakşehir’de bu sezon ligi domine eden Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Ligde bir maçı eksik 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 2 puan önünde lider olan Beşiktaş Başakşehir deplasmanına favori olarak çıkıyor.

Başakşehir eksiklerle boğuşuyor

Medipol Başakşehir’de Beşiktaş maçı öncesi eksikler can sıkıyor. Son şampiyon Beşiktaş karşısına Caiçara, Bolingoli, Mahmut ve Fenandes gibi önemli isimlerden mahrum çıkacak.

Öte yandan lider Beşiktaş ise Başakşehir karşısına son 5 maçını kazanmış bir şekilde çıkacak. Beşiktaş’ta Başakşehir maçı öncesi sadece Cenk Tosun ve Gökhan Töre ikilisinin sakatlığı bulunuyor. Siyah beyazlıların bu maçta kazanan kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.

Başakşehir Beşiktaş muhtemel ilk 11’ler

Başakşehir:

Beşiktaş:

Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Giuliano, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli.

Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Başakşehir Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından canlı ve naklen ekranlara gelecek. Bilindiği gibi beIN Sports kanalları Digitürk abonesi olan kişiler tarafından izlenebiliyor. Bu nedenle Beşiktaş Başakşehir maçını canlı ve kesintisiz olarak izlemek için abone olunması gerekmektedir.

Bunun dışında yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türksat dışından yabancı uydular üzerinden uydu cihazlarına sahip olması halinde maçı canlı ve naklen izlemesi mümkündür. Ancak bu kanallarda yayınlar yabancı dilde anlatılmaktadır.

Bu yöntemlerin dışında maçı intenet üzerinden yapılan kaçak yayınlar üzerinden izlemek de mümkündür. Ancak bu durum yasal olmadığı gibi hakkında yasal işlemde başlatılabilir. Kaçak yayınlar üzerinden maçların takip edilmesi, yayıncı kuruluşun izni olmadığı ve yayın haklarının ihlali nedeniyle yasal işlem başlatılma hakkı Digitürk’ün elindedir. Ayrıca söz konusu kaçak yayınların kalitesi düşük olup, kesintiler yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra kaçak yayınlar normal yayınlardan 4-5 dakika kadar geç gelmekte olup, kaçak yayın yapılan sitelerden bilgisayarınıza virüs bulaşma riski de bulunmaktadır. Bu nedenle maçları kesintisiz ve canlı olarak izlemek için Digitürk abonesi olmak en ideal yöntemdir.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.