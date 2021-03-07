Başakşehir attığı son dakika golüyle Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Gençlerbirliği ve Başakşehir karşı karşıya geldi.

Gençlerbirliği-Başakşehir maçı Eryaman Stafyumu’nda oynandı ve Başakşehir 1-0'lık skorla maçı kazandı.

Başakşehir’in maçı kazanmasını sağlayan gol 90. dakikada Demba Ba tarafından atıldı.

Gençlerbirliği oyuncusu, maçın 58. Ve 89. Dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle maçtan çıkartıldı.

10 maçtır kazanamayan Başakşehir, 29 puan ile 16. Sıraya yerleşti. 11 maç boyunda kazanamamış olan Gençlerbirliği, 21 puan ile son sıraya yerleşti.

Başakşehir, haftaya Beşiktaş ile maç yaparken Gençlerbirliği de Fenerbahçe ile maç yapacak.

Başakşehir’in başına geçen Aykut Kocaman, ilk galibiyetine 9. maçında kavuştu.