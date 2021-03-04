Başakşehir ateşle oynuyor

Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde İttifak Holding’la berabere kalarak bir puana razı olan’i yorumlayan Fanatik Gazetesi spor yazarlarından Tunç Kayacı, Medipol Başakşehir’in adeta ateş oynadığını ifade etti. Son şampiyon Başakşehir’in 26 puanda kaldığını ve çok büyük bir düşme korkusu yaşadıklarını söyledi. Başlangıçta güzel bir görüntü veren Başakşehir’in maçın ilk yarım saatlik diliminden sonra oyundan koptuğunu, sonrasında oyunu Konyaspor’a teslim ettiğini, ardından geliyorum diyen golü kalelerinde gördüklerini söyledi. Golden sonra maça tutunmak için elinden gelen her şeyi yapan Aykut Kocaman’ın öğrencilerini tebrik eden Kayacı, Başakşehir’in dokuz maçı kazanamadığına, ilk kez Aykut Kocaman liderliğinde üç puana yaklaşmak üzere olduklarına, Konyaspor bu mücadeleden istediği sonuçla ayrıldığına dikkat çekti. Başakşehir geride kalan 28 hafta boyunca sadece 26 puan toplayabildi ve uzun bir süredir düşme hattında bulunuyor.