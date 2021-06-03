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Barış Alper Yılmaz’dan üç büyüklere kötü haber

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın takibinde olan Barış Alper Yılmaz’dan üç büyüklere kötü haber geldi. Fransa şampiyonu Lille’in genç oyuncuya talip olduğu öğrenildi.

03 Haziran 2021 Perşembe 22:33
Barış Alper Yılmaz’dan üç büyüklere kötü haber
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TFF 1.Lig ekiplerinde Ankara Keçiörengücü’nde forma giyen Barış Alper Yılmaz, sergilediği başarılı performans ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın radarına girmişti. Bu üç takım da genç oyuncu için yoğun çaba sarf ederken, Fransa Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Lille’in oyuncuyu transfer etmek istediği iddia edildi. Transfer gerçekleşirse Barış Alper, Fransa ekibinin kadrosundaki 5. Türk futbolcu olacak.

Keçiörengücü, 21 yaşındaki oyuncu için 3 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışından %25 pay talep ediyor. Barış Alper Yılmaz, Ankara ekibiyle bu sezon çıktığı 34 maçta 8 gol ve 5 asistlik bir performans gösterdi. Genç oyuncu, Ümit Milli Futbol Takımı’nın Hırvatistan’a 4-1 yenildiği maçta tek golü kaydetmişti.


Son Güncelleme: 03.06.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
Barış Alper YılmazAnkara KeçiörengücüLilleGalatasarayFenerbahçeBeşiktaş
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