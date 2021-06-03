Barış Alper Yılmaz’dan üç büyüklere kötü haber

TFF 1.Lig ekiplerinde’nde forma giyen, sergilediği başarılı performans ileve’ın radarına girmişti. Bu üç takım da genç oyuncu için yoğun çaba sarf ederken, Fransa Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği’in oyuncuyu transfer etmek istediği iddia edildi. Transfer gerçekleşirse Barış Alper, Fransa ekibinin kadrosundaki 5. Türk futbolcu olacak.

Keçiörengücü, 21 yaşındaki oyuncu için 3 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışından %25 pay talep ediyor. Barış Alper Yılmaz, Ankara ekibiyle bu sezon çıktığı 34 maçta 8 gol ve 5 asistlik bir performans gösterdi. Genç oyuncu, Ümit Milli Futbol Takımı’nın Hırvatistan’a 4-1 yenildiği maçta tek golü kaydetmişti.