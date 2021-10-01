Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Türk Messi olarak manşetlerde

Barcelona’ya transfer olan genç futbolcu Emre Demir, Avrupa’da manşetlerde yerini aldı. Kayserispor’dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona’ya transfer olan Emre Demir, Türk Messi olarak anılıyor.
‘’Babam bu hayali kuruyordu’’
‘’İmza atmaya yaşım tutmuyordu’’
Emre Demir transfer sürecini anlatırken şu ifadelere yer verdi:
‘’Barcelona ile olan süreçler hakkında menajerim Ahmet abi bana bilgi vermiyordu. Bir gün aradı ve İstanbul’a gidiyoruz, büyük bir takıma imza atacaksın dedi. Sözleşme imzalamak için yaşım tutmuyordu o yüzden annem ve babamda geldi. sonrasında sözleşmede Barcelona adını gördüm. Annem ve babam gözyaşlarını tutamadı’’ dedi.
Son Güncelleme: 01.10.2021 00:41