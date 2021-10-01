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Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Türk Messi olarak manşetlerde

Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan genç futbolcu Emre Demir, Avrupa spor basınında Türk Messi olarak anılıyor.

01 Ekim 2021 Cuma 00:41
Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Türk Messi olarak manşetlerde
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Barcelona’ya transfer olan genç futbolcu Emre Demir, Avrupa’da manşetlerde yerini aldı. Kayserispor’dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona’ya transfer olan Emre Demir, Türk Messi olarak anılıyor.

‘’Babam bu hayali kuruyordu’’

Emre Demir, hayalini kurduğu takıma transfer olurken ailesinin fedakarlıklarını da göz ardı etmedi. Genç futbolcu, ailecek Mersin’den Kayseri’ye geldiklerini ve babasının bu hayali kurduğunu dile getirdi.

‘’İmza atmaya yaşım tutmuyordu’’

Emre Demir transfer sürecini anlatırken şu ifadelere yer verdi:

‘’Barcelona ile olan süreçler hakkında menajerim Ahmet abi bana bilgi vermiyordu. Bir gün aradı ve İstanbul’a gidiyoruz, büyük bir takıma imza atacaksın dedi. Sözleşme imzalamak için yaşım tutmuyordu o yüzden annem ve babamda geldi. sonrasında sözleşmede Barcelona adını gördüm. Annem ve babam gözyaşlarını tutamadı’’ dedi.


Son Güncelleme: 01.10.2021 00:41
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Anahtar Kelimeler:
Türk MessiKayserisporEmre DemirBarcelona
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