Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Türk Messi olarak manşetlerde

Barcelona’ya transfer olan genç futbolcu Emre Demir, Avrupa’da manşetlerde yerini aldı. Kayserispor’dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona’ya transfer olan Emre Demir, Türk Messi olarak anılıyor.

‘’Babam bu hayali kuruyordu’’

‘’İmza atmaya yaşım tutmuyordu’’

Emre Demir, hayalini kurduğu takıma transfer olurken ailesinin fedakarlıklarını da göz ardı etmedi. Genç futbolcu, ailecek Mersin’den Kayseri’ye geldiklerini ve babasının bu hayali kurduğunu dile getirdi.

Emre Demir transfer sürecini anlatırken şu ifadelere yer verdi:

‘’Barcelona ile olan süreçler hakkında menajerim Ahmet abi bana bilgi vermiyordu. Bir gün aradı ve İstanbul’a gidiyoruz, büyük bir takıma imza atacaksın dedi. Sözleşme imzalamak için yaşım tutmuyordu o yüzden annem ve babamda geldi. sonrasında sözleşmede Barcelona adını gördüm. Annem ve babam gözyaşlarını tutamadı’’ dedi.