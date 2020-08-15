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Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı

Sezonun başlamasına az bir zaman kala Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! 26 yaşındaki savunma oyuncu Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı…

15 Ağustos 2020 Cumartesi 19:49
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
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İspanya Ligi’nin en önemli takımlarından biri olan Barcelona’ya üzücü haber verildi. Barcelona ve Bayen Münih arasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde sağlık kontrollerinden geçen savunma oyuncu Samuel Umtiti’nin koronavirüs salgınına yakalandığı ifade edildi. 26 yaşındaki Fransız oyuncunun sağlık raporları incelendiğinde testi pozitif çıktı. Raporun ilgili kurumlar ile paylaşıldığı ve kendisinin evinde istirahat etmekte olduğu ifade edilenler arasında yer aldı.

Samuel Umtiti Kimdir?

Samuel Umtiti 1993 senesinde doğmuştur. Kamerun’da dünyaya gelen başarılı savunma oyuncusu Fransız milli takımında forma giymektedir. Küçüklüğünden beri futbol ile içli dışlı olan Umtiti Fransa U-17 ve U-13 takımlarında da başarılı bir şekilde performans göstermektedir. 2013’teki Dünya Kupası’nda da U-20 formasıyla forma giyen Umtiti oldukça iyi bir performans sağladı.



Son Güncelleme: 15.08.2020 19:49
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