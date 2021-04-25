Barcelona’dan kritik galibiyet: 1-2

La Liga’nın 33. haftasında Villarreal ile karşılaşan Barcelona, rakibini 2-1 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkan Barcelona, rakiplerinden Real Madrid’in puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri Griezmann (2) kaydetti. Bu sonuçla 3 puanını hanesine yazdıran Barcelona, puanını 71 yaptı ve 3. sırada yer aldı.
Barcelona sıradaki maçını 29 Nisan Perşembe günü Granada ile kendi sahasında oynayacak. Villarreal ise 2 Mayısıs Pazar günü evinde Getafe’yi konuk edecek.
Son Güncelleme: 25.04.2021 23:27