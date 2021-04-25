Barcelona’dan kritik galibiyet: 1-2

La Liga’nın 33. haftasında Villarreal ile karşılaşan Barcelona, rakibini 2-1 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkan Barcelona, rakiplerinden Real Madrid’in puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri Griezmann (2) kaydetti. Bu sonuçla 3 puanını hanesine yazdıran Barcelona, puanını 71 yaptı ve 3. sırada yer aldı.

Maçtan puansız ayrılan Villarreal’in tek golü ise Chukwueze’den geldi. Avrupa kupalarına katılmak için mücadele veren Villarreal, önemli bir kayıp yaşadı.Villarreal’de 65. dakikada kırmızı kart gören Trigueros takımını 10 kişi bıraktı.

Barcelona sıradaki maçını 29 Nisan Perşembe günü Granada ile kendi sahasında oynayacak. Villarreal ise 2 Mayısıs Pazar günü evinde Getafe’yi konuk edecek.