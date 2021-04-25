İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...

Barcelona’dan kritik galibiyet: 1-2

İspanya La Liga’nın 33. haftasında Villarreal’e konuk olan Barcelona, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Şampiyonluk mücadelesi veren ve çok önemli bir maça çıkan Barcelona, 3 puanı almayı başardı. İşte maç ile ilgili detaylar...

25 Nisan 2021 Pazar 23:27
Barcelona’dan kritik galibiyet: 1-2
Takip Et:

La Liga’nın 33. haftasında Villarreal ile karşılaşan Barcelona, rakibini 2-1 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkan Barcelona, rakiplerinden Real Madrid’in puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri Griezmann (2) kaydetti. Bu sonuçla 3 puanını hanesine yazdıran Barcelona, puanını 71 yaptı ve 3. sırada yer aldı.

Maçtan puansız ayrılan Villarreal’in tek golü ise Chukwueze’den geldi. Avrupa kupalarına katılmak için mücadele veren Villarreal, önemli bir kayıp yaşadı.Villarreal’de 65. dakikada kırmızı kart gören Trigueros takımını 10 kişi bıraktı.

Barcelona sıradaki maçını 29 Nisan Perşembe günü Granada ile kendi sahasında oynayacak. Villarreal ise 2 Mayısıs Pazar günü evinde Getafe’yi konuk edecek.




Son Güncelleme: 25.04.2021 23:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
La LigaBarcelonaVillarreal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Formula 1 Portekiz Algarve GP ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Portekiz Algarve GP ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 2 Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 2 Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Fenerbahçe Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Fenerbahçe Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
Yılmaz Vural neden ağladı?
Yılmaz Vural neden ağladı?
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gaziantep FK BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gaziantep FK BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri

Popüler Haberler

Masumiyet 10. bölüm 2. fragmanı...
Menajerimi Ara Serkan diziden ayrıldı mı? Serhat Teoman Menajerimi Ara'dan neden ayrıldı?
Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporu
2021 Oscar ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Oscar kazananlar kimler?
Mazot gübre desteği almak için gerekli belgeler? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek?
Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Oscar ödülleri dağıtılıyor! Eleştirmenlere göre en beğenilen filmler hangileri?
Survivor All Star 2022 yarışmacısı kimler olacak?
Star TV Menajerimi Ara yeni bölüm canlı tek parça izle - Menajerimi Ara son bölüm
Teşkilat dizisi Pınar’ın pozu sosyal medyada çok konuşuldu.
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz'ın yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Son Yaz dizisi Altay kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ata Nedim Arman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Mert Tekin kimdir? Anıl Tetik rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Teşkilat dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Teşkilat dizisi kaç bölüm yayınlanacak?
TV Hercai neden final yaptı, neden bitti?
Türk Telekom şikayeti nereye yapılır? Türk Telekom resmi intenet sitesi ile şikayet
Kefaret dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Survivor Segen kimdir? Sergen Bayar kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.