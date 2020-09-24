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Barcelona'da yaprak dökümü devam ediyor! Luis Suarez de veda etti!

Kadrosunda yeniliğe giden Barcelona'da bir ayrılık daha yaşandı. Semedo ve Rakitic'in ardından takımdan ayrılan bir diğer isim Luis Suarez oldu.

24 Eylül 2020 Perşembe 19:20
Barcelona'da yaprak dökümü devam ediyor! Luis Suarez de veda etti!
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Şampiyonlar Ligi’nde Bayen Münih’ten 8 gol yiyen Barcelona’da yıldız isimler teker teker ayrılıyor. Barcelona’da Lionel Messi’nin takımdan ayrılmak istemesi ile başlayan yaprak dökümünde Semedo ve Rakitic takımlar yollarını ayırmıştı. Bu isimlere bir yenisi daha eklendi. Uruguaylı golcü Luis Suarez de takımdan ayrıldığını açıkladı.

Gözyaşlarını tutamadı

Kulüp tesislerinden ayrılırken duygusal bir veda yaşayan Luis Suarez, arabası ile tesislerden ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı.


Yeni adresi Atletico Madrid

Barcelona ile yollarını ayıran golcü oyuncu Luis Suarez’in yeni sezonda Atletico Madrid forması giymesi bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 24.09.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaLuis SuarezAyrılık
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