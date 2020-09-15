Barcelona yeni sezonda yapay zeka kullanacak!

Birkaç sezondur istediği performansı ortaya koyamayan hatta Messi’yi elinden kaçırma noktası gelen Barcelona’da tekrar yükselmek için yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Pandemi nedeni ile sezonlar başlasa bile taraftarların stadyumlara alınmayacak olması nedeni ile takımlar teknolojik gelişmeleri stadyumlarda kullanmak üzere çalışmalara başladı.

Barcelona tarafından yapılan açıklamada yapay zekanın yeni sezonda kullanacağı belirtildi. Teknoloji kullanılarak taraftarlar ile iletişim kurulacak denilirken aynı zamanda işi Pixellot ile halledeceklerini belirtti.

Bu ortaklık diğer büyük kulüpler tarafından da kullanılabilir denilirken ilk olarak kullanacağını açıklayan takım İspanyol devi Barcelona oldu. Sistemin hazırlanması ve gerçekleştirilmeden önce ki tüm evreleri kayıt altına alınarak taraftarlarla paylaşılacağı belirtildi.