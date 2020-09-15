İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından vazgeçildi
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından...
Sakarya'da canlı derste sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı
Sakarya'da canlı derste sigara içen...
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı
Son Dakika
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi...
Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!
Son Dakika
Angela Merkel siyaset hayatına veda...

Barcelona yeni sezonda yapay zeka kullanacak!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Barcelona yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Maçların seyircisiz oynanacağı yeni sezonda yapay zeka ile taraftarları mutlu etmek isteyen Barcelona hazırlıklarına başladığını belirtti.

15 Eylül 2020 Salı 16:57
Barcelona yeni sezonda yapay zeka kullanacak!
Takip Et:

Birkaç sezondur istediği performansı ortaya koyamayan hatta Messi’yi elinden kaçırma noktası gelen Barcelona’da tekrar yükselmek için yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Pandemi nedeni ile sezonlar başlasa bile taraftarların stadyumlara alınmayacak olması nedeni ile takımlar teknolojik gelişmeleri stadyumlarda kullanmak üzere çalışmalara başladı.


Barcelona tarafından yapılan açıklamada yapay zekanın yeni sezonda kullanacağı belirtildi. Teknoloji kullanılarak taraftarlar ile iletişim kurulacak denilirken aynı zamanda işi Pixellot ile halledeceklerini belirtti.

Bu ortaklık diğer büyük kulüpler tarafından da kullanılabilir denilirken ilk olarak kullanacağını açıklayan takım İspanyol devi Barcelona oldu. Sistemin hazırlanması ve gerçekleştirilmeden önce ki tüm evreleri kayıt altına alınarak taraftarlarla paylaşılacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 15.09.2020 16:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BarcelonaYapay Zeka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giuliano 'Takımda kalıyorum' açıklaması ile iddialara son noktayı koydu!
Giuliano 'Takımda kalıyorum' açıklaması ile iddialara son noktayı koydu!
Libya Hükümeti Hafter ile görüşüleceği iddialarını kesin bir dille yalanladı!
Libya Hükümeti Hafter ile görüşüleceği iddialarını kesin bir dille yalanladı!
İspanyol basınında bomba transfer iddiası:
İspanyol basınında bomba transfer iddiası: "Salah Barcelona'ya geliyor"
Manchester United, Gareth Bale ile ilgileniyor
Manchester United, Gareth Bale ile ilgileniyor
Emre Belezoğlu'nun Mandzukic'i ikna etti! Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız forvet!
Emre Belezoğlu'nun Mandzukic'i ikna etti! Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız forvet!
Trabzonspor Benik Afobe ile anlaştı
Trabzonspor Benik Afobe ile anlaştı

Popüler Haberler

30.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2020
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2020 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 İstanbul Grand Prix bilet satışları 15 Eylül'de başlıyor
Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları - Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve diğer bankalar
Yasak Elma 76. bölümde ne oldu? 77. bölüm fragmanı!
Sefirin Kızı 19. bölümde ne oldu? Dizinin 20. bölüm fragmanı
Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2020
Hırdavat malzemeleri bayilik veren firmalar
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2020
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2020
Ustalık kalfalık belgesi nasıl ve nereden alınabilir? Ustalık belgesi için sınavlar ne zaman yapılır?
Açılmayan sıkışmış kavanoz kapağı nasıl açılır? Sıkışmış kavanoz kapağı açma yöntemleri
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan öldü mü? Yunus Emre Yıldırımer diziden ayrılacak mı? Yeni bölümde var mı?
O Ses Türkiye neden yok, neden yayınlanmadı? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Özgürlüğün Sesi Bilal filmi oyuncuları konusu ve fragmanı TV'de ilk kez ATV'de
Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Eylül 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Alevlerin Ardından dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel
Bankaların güncel kredi faiz oranları 15 Eylül 2020 Salı
MasterChef'e yeni katılan yarışmacı Selin Aydın Kimdir? Masterchef yarışmacı kadrosu kimlerden oluşmaktadır?
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.