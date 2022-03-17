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Barcelona'ya Elenen Galatasaray Konferans Ligi'ne Gidiyor Mu?

UEFA Avrupa Ligi son 16 tur karşılaşmasında evinde Barcelona'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray Konferans Ligi'ne gidebiliyor mu? İşte detaylar.

17 Mart 2022 Perşembe 23:05
Barcelona'ya Elenen Galatasaray Konferans Ligi'ne Gidiyor Mu?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 tur karşılaşmasında evinde Barcelona'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray Konferans Ligi'ne gidebiliyor mu? İşte detaylar. İspanya'da oynanılan maçta 0-0'lık sonuçla İstanbul'a dönen sarı kırmızılı takım evinde konuk ettiği Barcelona karşılaşmasından 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü Marcao atarken Barcelona'nın gollerini ise Pedri ve Pierre Emerick Aubameyang attı. Karşılaşma bu skorla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşmalarında en az gol yiyerek ve namağlup bir şekilde ayrılan Galatasaray, son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. Karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edebiliyor mu çok merak edilmekte. İşte detaylar haberin devamında yer alıyor.

Galatasaray sahaya, Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis ilk 11'i ile çıkarken, Barcelona'nın ilk 11'i ise şu şekildeydi: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang. 

Galatasaray turnuvada ilk kez mağlubiyet yüzü görürken Avrupa Ligi'ne ise veda etti. Son 16 turunda mağlup olan Galatasaray'ın ise Konferans Ligi'ne gidemediği bilgisi geldi. Türkiye'den Avrupa'da yoluna devam eden herhangi bir takım kalmadı.

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GalatasarayBarcelonaKonferans LigiAvrupa LigiGalatasaray Konferans Ligi
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