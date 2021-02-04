Barcelona uzatmalara giden maçta yarı finale yükseldi

İspanya’nın dünyaca ünlü takımlarından Barcelona dün gece oynadığı kral kupasında yarı finale adını yazdırdı.Granada takımına misafir olan takım 88.dakikada 2-0 yeniliyordu.Son dakikalarda attıkları gollerle maçı uzatmaya götüren barcelona rakibini evinde 5-3 mağlup etti.
Granada’nın gollerini 33.dakikada Robert Kenedy,47.dakikada Roberto Soldado’dan geldi.Maçın son 4 dakikasına kadar önde götürdükleri maçı kaybettiler.
Sergi Roberto 56.dakikada sakatlanıp oyundan çıkmıştı.
Barcelona,Seviila ve Levante adını yarı finale yazdırdı.Bugün oynanacak son maç olan Real Betis-Athletic Bilbao maçının kazananı son yarı fiınalisti belirleyecek.
Kral kupasını en çok kazanan takım 30 kupa ile Barcelona’dır.