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Barcelona uzatmalara giden maçta yarı finale yükseldi

Barcelona son dakikalarda attığı gollerle uzatmaya giden maçta yarı finale çıkmayı başardı.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:20
Barcelona uzatmalara giden maçta yarı finale yükseldi
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İspanya’nın dünyaca ünlü takımlarından Barcelona dün gece oynadığı kral kupasında yarı finale adını yazdırdı.Granada takımına misafir olan takım 88.dakikada 2-0 yeniliyordu.Son dakikalarda attıkları gollerle maçı uzatmaya götüren barcelona rakibini evinde 5-3 mağlup etti.

Granada’nın gollerini 33.dakikada Robert Kenedy,47.dakikada Roberto Soldado’dan geldi.Maçın son 4 dakikasına kadar önde götürdükleri maçı kaybettiler.

Barcelona’da Antoine Griezmann ve Jordi Alba’nın ile art arda 2 gol bularak maçı eşitledi.Uzatma devresinine giden maçta  sırasıyla Frenkie de Jong ve Alba’nın attığı gollerle gülen taraf konuk ekip oldu.

Sergi Roberto 56.dakikada sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Barcelona,Seviila ve Levante adını yarı finale yazdırdı.Bugün oynanacak son maç olan Real Betis-Athletic Bilbao maçının kazananı  son yarı fiınalisti belirleyecek.

Kral kupasını en çok kazanan takım 30 kupa ile Barcelona’dır.



Son Güncelleme: 04.02.2021 16:20
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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaGranadaKral Kupasıçeyrek FinalYarı Final
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