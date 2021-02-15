Barcelona - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak?

Yarın akşam Şampiyonlar Ligi’nin ilk mücadelesi olan Barcelona-PSG karşılaşmasıyla beraber futbolseverler, bu büyük mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını, hangi statta oynanacağını araştırmaya başladı.

Barcelona-Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Barcelona-PSG karşılaşması 16 Şubat Salı akşamı 23:00’de başlayacak.

Barcelona-Paris Saint Germain maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona - Paris Saint Germain mücadelesi Bein Sports beIN Connect Web, CBC Sport, Azerspace 46E kanalları tarafından naklen canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona-Paris Saint Germain maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Camp Nou Stadyumu, Barcelona'da oynanacaktır.