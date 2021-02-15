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Barcelona - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak?

2020-2021 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarın gece 2’nci tür müsabakalarına başlanılacak. Yarın akşam oynanacak olan Barcelona-Paris Saint Germain maçının saati kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Atanan hakemler kimler? Hangi stadyumda oynanacak? Sorularının cevabı merak edilmeye başlandı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 20:51
Barcelona - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak?
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Yarın akşam Şampiyonlar Ligi’nin ilk mücadelesi olan Barcelona-PSG karşılaşmasıyla beraber futbolseverler, bu büyük mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını, hangi statta oynanacağını araştırmaya başladı.

Barcelona-Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Barcelona-PSG karşılaşması 16 Şubat Salı akşamı 23:00’de başlayacak.

Barcelona-Paris Saint Germain maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona - Paris Saint Germain mücadelesi Bein Sports beIN Connect Web, CBC Sport, Azerspace 46E kanalları tarafından naklen canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona-Paris Saint Germain maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Camp Nou Stadyumu, Barcelona'da oynanacaktır.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 20:51
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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaParis Saint GermainPSGŞampiyonlar Ligi
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