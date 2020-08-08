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Barcelona Napoli'yi ağırlıyor

Koronavirüs pandemisinden dolayı yaklaşık 6 aydır oynanmayan Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Bu akşam Barcelona ile Napoli son 16 turunda çeyrek final mücadelesi verecek. Vatandaşlarımız Barcelona-Napoli maçının ne zaman ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 20:20
Barcelona Napoli'yi ağırlıyor
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Covid-19 pandemisinden dolayı Şampiyonlar Ligi maçları 6 aydır oynanamıyordu. Bu hafta itibariyle Şampiyonlar Ligi maçları büyük bir heyecanla başladı. Bu akşam Barcelona ile Napoli son 16 turunda çeyrek final mücadelesi verecek. Vatandaşlarımız Barcelona-Napoli maçının ne zaman ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor.


Şampiyonlar Ligi son 16 mücadelesinde rövanş maçına çıkacak olan Barcelona ile Napoli bu akşam saat 22:00’da İspanya’da karşı karşıya gelecek. 25 Şubat’ta oynanan ilk karşılaşmada maç 1-1 sona ermişti.

Barcelona’da Vidal ve Busquets kart cezalısı konumunda. Fransız oyuncular Umtiti ve Dembele’nin ise sakatlıkları bulunuyor. Napoli’de ise Insigne ve Maksimovic’in durumlar maç saatinde netlik kazanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi ise gururumuz Cüneyt Çakır olacak.



Son Güncelleme: 08.08.2020 20:20
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Anahtar Kelimeler:
#Barcelona#Napoli#Şampiyonlar Ligi
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