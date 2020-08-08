Barcelona Napoli'yi ağırlıyor

Covid-19 pandemisinden dolayı Şampiyonlar Ligi maçları 6 aydır oynanamıyordu. Bu hafta itibariyle Şampiyonlar Ligi maçları büyük bir heyecanla başladı. Bu akşam Barcelona ile Napoli son 16 turunda çeyrek final mücadelesi verecek. Vatandaşlarımız Barcelona-Napoli maçının ne zaman ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor.
Barcelona’da Vidal ve Busquets kart cezalısı konumunda. Fransız oyuncular Umtiti ve Dembele’nin ise sakatlıkları bulunuyor. Napoli’de ise Insigne ve Maksimovic’in durumlar maç saatinde netlik kazanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi ise gururumuz Cüneyt Çakır olacak.
Son Güncelleme: 08.08.2020 20:20