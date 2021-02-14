Barcelona, Alavesi'i 5-1'le geçti

Barcelona 23.hafta mücadelesinde sahasında Alaves’i konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 5-1’lik skorla kazanmasını bildi. Barcelona’da Trincao ve Messi ikişer, Firpo ise bir gol attı. Alaves’in tek golünü ise Luis Rioja kaydetti.

bu sonuçla birlikte ligde 46 puana ulaştı ve Real Madrid ile aynı puana gelmiş oldu. Deplasman ekibi Alaves ise 22 puanla ligde 16.sırada kaldı.

Öte yandan bu sezon La Liga’ya damga vuran Atletico Madrid, Granada’yı 2-1’lik skorla geçti ve puanını 54’e çıkardı. 2 maç eksiği olan Atletico, Real Madrid ve Barcelona’nın 8 puan önünde yer alıyor. Ayrıca Alaves karşısına 2 gol atana Lionel Messi, gol krallığı yarışında 16 gollü Luis Suarez’in ardından 15 golle takibini sürdürüyor.