Barcelona, Alavesi'i 5-1'le geçti

Barcelona 23.hafta mücadelesinde sahasında Alaves’i konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 5-1’lik skorla kazanmasını bildi. Barcelona’da Trincao ve Messi ikişer, Firpo ise bir gol attı. Alaves’in tek golünü ise Luis Rioja kaydetti.
Öte yandan bu sezon La Liga’ya damga vuran Atletico Madrid, Granada’yı 2-1’lik skorla geçti ve puanını 54’e çıkardı. 2 maç eksiği olan Atletico, Real Madrid ve Barcelona’nın 8 puan önünde yer alıyor. Ayrıca Alaves karşısına 2 gol atana Lionel Messi, gol krallığı yarışında 16 gollü Luis Suarez’in ardından 15 golle takibini sürdürüyor.
Son Güncelleme: 14.02.2021 01:53