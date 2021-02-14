İstanbul
hafif kar yağışlı
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Barcelona, Alavesi'i 5-1'le geçti

İspanya La Liga’da heyecan 23.hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Ligin 23.haftasında Barcelona Alaves’i 5-1’lik skorla mağlup etti.

14 Şubat 2021 Pazar 01:53
Barcelona, Alavesi'i 5-1'le geçti
Takip Et:

Barcelona 23.hafta mücadelesinde sahasında Alaves’i konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 5-1’lik skorla kazanmasını bildi. Barcelona’da Trincao ve Messi ikişer, Firpo ise bir gol attı. Alaves’in tek golünü ise Luis Rioja kaydetti.

Barça bu sonuçla birlikte ligde 46 puana ulaştı ve Real Madrid ile aynı puana gelmiş oldu. Deplasman ekibi Alaves ise 22 puanla ligde 16.sırada kaldı.

Öte yandan bu sezon La Liga’ya damga vuran Atletico Madrid, Granada’yı 2-1’lik skorla geçti ve puanını 54’e çıkardı. 2 maç eksiği olan Atletico, Real Madrid ve Barcelona’nın 8 puan önünde yer alıyor. Ayrıca Alaves karşısına 2 gol atana Lionel Messi, gol krallığı yarışında 16 gollü Luis Suarez’in ardından 15 golle takibini sürdürüyor.



Son Güncelleme: 14.02.2021 01:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BarçaAlavesLa LigaMessi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
La Liga'da Real Madrid evinde Valencia'yı 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü!
La Liga'da Real Madrid evinde Valencia'yı 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü!
Serie A’nın yeni lideri Inter! Inter 3-1 Lazio
Serie A’nın yeni lideri Inter! Inter 3-1 Lazio
Luyindama Kasımpaşa maçının ardından konuştu:
Luyindama Kasımpaşa maçının ardından konuştu: "Zor bir dönemden geçtim"
Fulham 12 hafta sonra galip geldi!
Fulham 12 hafta sonra galip geldi!
Fenerbahçe'de İbrahim Tatlısesli 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!
Fenerbahçe'de İbrahim Tatlısesli 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!
Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyun planını değiştirecek!
Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyun planını değiştirecek!

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi final mi yapacak? Alev Alev dizisi ne zaman bitiyor?
Emeklilere müjde! 3 ayda bir ödeme kolaylığı ile 100 bin TL kredi fırsatı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er ve memur alımı
Masumiyet dizisinin konusu nedir?
‘Babam Çok Değişti’ dizisi final mi yaptı?
Netflix Çağatay Ulusoy filmi Mücadele Çıkmazı karakterleri
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama
Hızır Çakırbeyli’ nin Sevgilisi Bahar kimdir?
Seferin Kızı dizisinde Gediz öldü mü?
Edho Yaman Korkmaz gerçekte kimdir?
Friends özel bölümü ne zaman yayınlanacak? Friends özel bölüm yayın tarihi ve kanalı
LG telefon pazarından çekiliyor
Kuruluş Osman dizisi kaç sezon daha sürecek? Yapımcıdan açıklama
Emlak vergisi borcu nasıl öğrenilir? Emlak vergisi borcu sorgulama işlemleri
Yeni Kimlik çıkarmak için gerekli belgeler nelerdir?
Akıncı dizisinde Güneş karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?
Çoçuk yardım parası ne zaman ödenecek? 2021 PTT çoçuk yardım parası
Yasak Elma dizisinin Aysel’i Vildan Vatansever kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz diziye eklenen yeni isimler!
SGK Emeklilik DYS Evrak Takibi
AÖF 2021 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.