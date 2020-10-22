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Barcelona 4 futbolcusu ile sözleşmeleri uzattı!

Pandemi sürecinde pek çok futbol devi oyuncularına maaşlarında indirim yapmalarını talep ederken bir hamle de İspanyol devi Barcelona'dan geldi. Barcelona tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 4 önemli isimle yeni sözleşme imzalandı.

22 Ekim 2020 Perşembe 01:32
Barcelona 4 futbolcusu ile sözleşmeleri uzattı!
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İspanyol devlerinden Barcelona gerek pandemi gerekse oyuncular ile yaşadığı sıkıntılar nedeni ile kemer sıkmaya gitmek istiyor. Oyuncularına maaşlarında indirim yapmaları için talepte bulunan İspanyol devi Barcelona 4 yıldız oyuncusu ile yeniden masaya oturarak maaş indirimi yaptı.


İndirim talebi sonrasında Gerard Pique, Marc Ter Stegen, Clement Lenglet ve Frenkie de Jong ile sözleşme uzatan Barcelona kulüp yöneticileri durumdan mutluluklarını dile getirdi.

Yapılan sözleşmelere göre Pique ile 2024 yılına kadar, file bekçisi Ter Stegen ile 2025’e kadar, Lenglet ve De Jong ile 2026’ya kadar sözleşme uzatan Barça aynı zamanda oyuncuların serbest kalma bedellerinde de değişikliğe gitti.

Buna göre Piqüe ve kaleci Ter Stegen’in serbest kalma bedellerini 500 bin Euro’ya çıkaran Barça De Jong için 400 bin Euro, Lenglet için ise 300 milyon Euro serbest kalma maddesi ekledi.

Covid-19 sürecinde pek çok kulüp yüksek bonservisli oyuncuları ile yolları ayırma kararı alırken Barça’nın takımın önemli 4 isimi ile sözleşme yenilemesi yapması dikkatlerden kaçmadı.



Son Güncelleme: 22.10.2020 01:32
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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaImza şov4 Futbolcu
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