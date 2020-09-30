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Barça teknik direktörü Ronald Koeman, Dembele ve Manchester United iddialarına yanıt verdi

İspanyol devi Barcelona’nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, Dembele hakkında konuştu. Koeman, sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı sergileyemeyen Dembele’ye güvendiği ancak gitmek isterse gidebileceğini söyledi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 20:17
Barça teknik direktörü Ronald Koeman, Dembele ve Manchester United iddialarına yanıt verdi
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Transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala birçok takımda hareketlilik sürüyor. Kanat bölgesine transfer yapmak isteyen İngiliz kulübü Manchester United, Barcelona forması giyen Dembele ile ilgileniyor.


Öte yandan Barcelona’nın yeni teknik patronu Koeman, oyuncusuna güvendiği ve takımda kalmasını istediğini söylerken, Dembele gitmek istiyorsa engel olmayız diyerek transfer açık kapı bıraktı.

Koeman Celta Vigo maçının sonrasında düzenlenen basın toplantısında transferin oyuncunun isteğine bağlı olduğunu ancak oyuncunun takımda kalmasını istediğini söyledi.

Dembele sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma şansı bulamamış ve eleştirilerin odağı haline gelmişti. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 9 maça çıkarken 1 gol atma başarısı göstermişti.



Son Güncelleme: 30.09.2020 20:17
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BarçaDembele
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