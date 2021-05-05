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Bandırmaspor teknik direktör Metin Diyadin ile anlaşma sağladı

TFF 1. Lig futbol takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktörlük görevi için Metin Diyadin ile anlaştı. Bandırmaspor, teknik direktör Metin Diyadin ile anlaşma sağladı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:13
Bandırmaspor teknik direktör Metin Diyadin ile anlaşma sağladı
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TFF 1. Lig mücadelesi veren Royal Hastanesi Bandırmaspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırmıştı. Bordo beyazli ekip, yeni teknik direktörlük için Metin Diyadin ile anlaşma sağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada teknik direktör Metin Diyadin ile bir yıllık anlaşma sağlandı duyuruldu. Açıklamalar kulübün sosyal medya hesabından yapıldı. Bu anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını dilediler.

Aynı zamanda Metin Diyadin’e başarılar dilendi. Bandırma spor uzun bir süredir TFF birincilik mücadelesi veriyor. Ancak henüz Süper lige çıkma yolunda önemli adımlar atamadı. Bu açıdan teknik direktör arayışlarını sürdürüyorduk ve son olarak teknik direktör Metin Diyadin ile anlaşma sağladı. Metin Diyadin daha önce Ankaragücü takımını yönetmişti.




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:13
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Anahtar Kelimeler:
BandırmasporMetin Diyadin
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