Bandırmaspor, İstanbulspor'u 2-1'le geçti

TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkma mücadeleleri kıyasıya bir rekabet halinde sürüyor. TFF 1. Lig 21. Hafta mücadelesinde Balıkesir temsilcisi Royal Hastanesi’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Bandırmaspor Teknik Direktörüçarpıcı açıklamalarda bulundu.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ‘’Bu maça gerçekten iyi hazırlanıp konsantre olmuştuk. Diğer maçlarımızdaki kadar organize olamadığımızı kabul ediyorum ancak güzel bir golle kazanmayı bildik. Bazen iyi oyun yerine sadece kazanmak önemlidir. Biz de bunu yaptık ve 3 puanı kazandık. Oyuncularımın mücadelesinden çok memnunum. İstediklerimizi sahaya güzel bir şekilde yansıttılar. Hepsinin takımı böyle sahiplenmesi gerçekten çok güzel. İlerleyen dönemlerde daha iyi mücadeleler ortaya koyacağız’’ dedi.