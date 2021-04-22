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Bandırmaspor Gabriel Torje ile yollarını ayırıyor

Bandırmaspor bugün gelecek sezonu alakadar eden planlamalarını paylaşmaya devam ediyor. Bandırmaspot Gabriel Torje ile yollarını ayırıyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:04
Bandırmaspor Gabriel Torje ile yollarını ayırıyor
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TFF 1. Lig takımları arasında yer alan Bandırmaspor, Romanyalı Gabriel Torje ile yollarını ayırma kararı aldı. Gelecek sezona dair planlarını paylaşmakta olan Bandırmaspor, Gabriel Torje ile yollarını ayıracağını açıkladı. Gabriel Torje ile 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında anlaşılmıştı. Bugün, Bandırmaspor Gabriel Torje ile konuşup anlaşarak yollarını ayırma kararı aldıklarını dile getirdi. Bandırmaspor’un gelecek sezona karşı olan beklentileri merak konusu oldu. Gabriel Torje'nin hangi takıma katılacağı ise kesin değil.




Son Güncelleme: 22.04.2021 22:04
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Anahtar Kelimeler:
BandırmasporGabriel Torje
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