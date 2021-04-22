Bandırmaspor Gabriel Torje ile yollarını ayırıyor

TFF 1. Lig takımları arasında yer alan, Romanyalıile yollarını ayırma kararı aldı. Gelecek sezona dair planlarını paylaşmakta olan Bandırmaspor, Gabriel Torje ile yollarını ayıracağını açıkladı. Gabriel Torje ile 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında anlaşılmıştı. Bugün, Bandırmaspor Gabriel Torje ile konuşup anlaşarak yollarını ayırma kararı aldıklarını dile getirdi. Bandırmaspor’un gelecek sezona karşı olan beklentileri merak konusu oldu. Gabriel Torje'nin hangi takıma katılacağı ise kesin değil.