Bandırmaspor-Altınordu karşılaşmasında kazanan çıkmadı

Spor Toto 1.Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 25. hafta karşılaşmalarının oynandığı ligde play-off mücadelesi veren Altınordu, orta sıralarda yer alan Bandırmaspor’a konuk oldu. Zevkli ve tam 4 golün atıldığı mücadelede kazanan çıkmadı. 2-2 sona eren maçın ardından her iki takım da hanesine 1 puanı yazdırdı. Altınordu’nun golleri Recep Aydın ve Ahmet Dereli’den gelirken, ev sahibi Bandırmaspor’un gollerini Pote ve Rayo kaydetti. Ayrıca ev sahibi Bandırmaspor’da 45+2. dakikada kırmızı kart gören Orhan Ovacıklı, takımını yalnız bıraktı.
Bandırmaspor sıradaki maçını, 12 Mart Cuma günü Giresunspor ile deplasmanda oynayacak. Altınordu ise 15 Mart Pazartesi günü evinde Samsunspor’u ağırlayacak.