Bandırmaspor-Altınordu karşılaşmasında kazanan çıkmadı

Spor Toto 1.Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 25. hafta karşılaşmalarının oynandığı ligde play-off mücadelesi veren Altınordu, orta sıralarda yer alan Bandırmaspor’a konuk oldu. Zevkli ve tam 4 golün atıldığı mücadelede kazanan çıkmadı. 2-2 sona eren maçın ardından her iki takım da hanesine 1 puanı yazdırdı. Altınordu’nun golleri Recep Aydın ve Ahmet Dereli’den gelirken, ev sahibi Bandırmaspor’un gollerini Pote ve Rayo kaydetti. Ayrıca ev sahibi Bandırmaspor’da 45+2. dakikada kırmızı kart gören Orhan Ovacıklı, takımını yalnız bıraktı.

Bu sonuçla puanını 32 yapan Bandırmaspor, maç fazlasıyla 10. sırada kendine yer buldu. Konuk ekip Altınordu ise puanını 45 yaptı ve 4. sırada kendine yer buldu.

Bandırmaspor sıradaki maçını, 12 Mart Cuma günü Giresunspor ile deplasmanda oynayacak. Altınordu ise 15 Mart Pazartesi günü evinde Samsunspor’u ağırlayacak.