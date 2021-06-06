Balotelli’yi istiyorum!

Kayseri ve Sivas’ı Süper Lig’e taşıdığını belirten Samet Aybaba;” Şimdi Adana Demir ile birlikte aynı duyguları yaşıyoruz. 3 kez geldim tamamında da başarılı oldum. Alt ligin kodları bende. Fakat söylemem, kopya çekerler bir farkımız kalmaz. Bu aynı zamanda hikayesi olan bir şampiyonluk.”
“Süper Lig’de başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız”
“Sorun çıkarabilir ama kalitesi de gerçek”
“İtalyan oyuncuyla ilgilendiğimiz iddiaları yalan değil. Kendi aramızda istişare ettiğimizde sorunlu olduğu konusu da geçti fakat ben işin saha tarafındayım. Bu sebeple kadromda olmasını isterim” ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 06.06.2021 18:54