Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi

Balıkesirspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktör Mesut Dilsöz ile anlaştı. Kulüp başkanı Ümit Arslan, yapılan basın toplantısında anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını diledi. Ayrıca Balıkesirspor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker, çok kıymetli bir ismi takımın başına getirdiklerini ifade etti.

Konuşmalarını sürdüren İlhan Eker, ‘’Daha önce Balıkesirspor’da top oynamış olan Mesut hocamız ile şampiyonluk da yaşamıştık. Şu an her saniyemiz çok değerli. Anlaşmamız tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Konuşmaların ardından teknik direktör Mesut Dilsöz ve ekibiyle sözleşme imzalama töreni yapıldı. Dilsöz’ün ekibinde kondisyoner Çağlar Aksaray, Mehmet Metin Kocaaslan, Yunus İçüz, Muhammet Yılmaz, kaleci antrenörü Oktay Bozdoğan gibi önemli isimler yer alıyor. Balıkesirspor yeni sezonda Süper Lig’e çıkmak istiyor.