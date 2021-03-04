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Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, maç sonrası oyuncularını tebrik etti

Aydeniz Et Balıkesirspor'un ev sahipliğinde Ankaraspor ile oynanan maç 2-2 skorla berabere bitti. Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, maç sonrası oyuncularını tebrik etti.

04 Mart 2021 Perşembe 13:19
Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, maç sonrası oyuncularını tebrik etti
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TFF 1.Lig’in 24.haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Ankaraspor’u ağırlayarak 2-2 beraberlik elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ve Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat maç ile ilgili yorumlarda bulundu.

‘’Bireysel hatamızdan gol yedik’’

Ankaraspor’un maça iyi başladığını söyleyen Şimşek, bireysel hataları nedeniyle 2 gol yediklerini ve oyuncuların yeteneklerini ortaya koyarak skoru eşitlemeyi başardıklarını ifade etti. Şimşek, maçta galip de gelebileceklerini aynı zamanda 3-0 mağlup da olabileceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: ‘’Futbolcu kardeşlerimi oynadıkları oyundan, aldıkları sorumluluktan, isteklerinden ve arzularından dolayı tebrik ediyorum. Çarşamba gününe kadar oyuncularımıza izin verdik. Güzel bir maçtı.’’

Ümit Özat: Üçüncü golü bulamayınca geriye yaslandık

Maç ile ilgili yorumlarına başlamadan önce Yusuf Şimşek ile takım arkadaşı olduğunu hatırlatan Özat, Şimşek ile uzun yıllar beraber çalıştıklarını ve birbirlerini farklı maçlarda yendiklerini söyleyerek bugün ilk defa berabere kaldıklarını belirtti.

İlk yarıda çok iyi bir performans sergilediklerini söyleyen Özat sözlerine şöyle devam etti:

‘’İkinci yarı üçüncü golü bulamayınca maalesef geriye yaslandık. Maç sonunda kazandığımız 1 puana mı sevinelim yoksa kaybettiğimiz 3 puana mı üzülelim. Futbol böyle bir şey.’’

Özat ayrıca kulüplerin yalnızca hocalar üzerinden değil oyuncular üzerinden de karar alması gerektiğini dile getirerek ‘ben oynayayım transferimi yapıp gideyim’ düşüncesinde olan oyuncularla yolların ayrılması gerektiğini düşündüğünü söyleyerek Balıkesir sporu başarısından dolayı tebrik etti.



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:19
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Anahtar Kelimeler:
Aydeniz Et BalıkesirsporAnkarasporYusuf Işmşekümit özat
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