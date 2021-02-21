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Balıkesirspor-Bursaspor karşılaşmasında iki takımın yöneticileri birbirine girdi!

Balıkesir Atatürk Stadı'nda karşılaşılan mücadelede Balıkesirspor yönetimiyle Bursaspor yönetimi arasında ilk yarının ardından arbede yaşandı.

21 Şubat 2021 Pazar 22:57
Balıkesirspor-Bursaspor karşılaşmasında iki takımın yöneticileri birbirine girdi!
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Karşılaşma içerisinde başlayan sataşmalar zaman zaman sertleşirken devre arasında yaşananlarsa pes dedirtecek türden oldu.

Balıkesirspor yönetim kurulu üyeleri ve konuklar ‘Bursa dışarı’ ve ‘Beşiktaş’ tezahüratları yaptı.

Balıkesirspor yönetimi mücadelenin devre arasında Bursaspor yönetim kurulu üyeleri arasında atışmalar ve fiziki saldırılar yaşandı.

Balıksesirspor-Bursaspor mücadelesinin ilk yarısında protokol tribününde meydana gelen gerginlik devre arasında da etkili oldu.

Hakemin bitiş düdüğü çalması sonrasında tribünün iç tarafına geçen Bursasporlu yöneticilerle Balıkesirspor’un temsilcileri arasında yaşanan gerginliği Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ve polis müdahalede bulundu.

Emniyet ekipleri, mücadelenin ikinci yarısında tribünlerde olağanüstü tedbirler almayı ihmal etmedi.

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 22:57
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Anahtar Kelimeler:
BursasporBalıkesirsporYöneticiArbede
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