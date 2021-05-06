Balıkesirspor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de 34 haftalık heyecan yapılacak son hafta maçları ile bitecek. Bu kapsamda’ya ev sahipliği yapacak.izlemek isteyen futbolseverler ise Balıkesirspor – Altınordu maçı? sorularına yanıt arıyor. Merakla beklenen maça dair detaylar haberimizde…

Balıkesirspor – Altınordu karşılaşması 9 Mayıs 2021 Pazar günü olacak. Balıkesir Atatürk Stadyumunda saat 18:00’de başlayacak maç TRT Spor ekranlarından şifresiz, BeİN Sports 4 Kanalından da şifreli olarak izlenebilecek.