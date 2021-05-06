06 Mayıs 2021 Perşembe 21:04
TFF 1. Lig’de 34 haftalık heyecan yapılacak son hafta maçları ile bitecek. Bu kapsamda Balıkesirspor
, Altınordu
’ya ev sahipliği yapacak. Maçı
izlemek isteyen futbolseverler ise Balıkesirspor – Altınordu maçı ne zaman
, saat kaçta
, hangi kanalda
? sorularına yanıt arıyor. Merakla beklenen maça dair detaylar haberimizde…
Balıkesirspor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Balıkesirspor – Altınordu karşılaşması 9 Mayıs 2021 Pazar günü olacak. Balıkesir Atatürk Stadyumunda saat 18:00’de başlayacak maç TRT Spor ekranlarından şifresiz, BeİN Sports 4 Kanalından da şifreli olarak izlenebilecek.
Son Güncelleme: 06.05.2021 21:04
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