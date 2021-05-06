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Balıkesirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig 34. haftada Aydeniz Et Balıkesirspor ve Altınordu karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Balıkesirspor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte Balıkesirspor – Altınordu maçına dair detaylar.

06 Mayıs 2021 Perşembe 21:04
Balıkesirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TFF 1. Lig’de 34 haftalık heyecan yapılacak son hafta maçları ile bitecek. Bu kapsamda Balıkesirspor, Altınordu’ya ev sahipliği yapacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler ise Balıkesirspor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. Merakla beklenen maça dair detaylar haberimizde…

Balıkesirspor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Balıkesirspor – Altınordu karşılaşması 9 Mayıs 2021 Pazar günü olacak. Balıkesir Atatürk Stadyumunda saat 18:00’de başlayacak maç TRT Spor ekranlarından şifresiz, BeİN Sports 4 Kanalından da şifreli olarak izlenebilecek.




Son Güncelleme: 06.05.2021 21:04
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